ГУР показало нову версію Шахеда — з ПЗРК та бойовою частиною

ГУР оприлюднило інтерактивну схему дрона «Герань-2» з ПЗРК та термобаричною бойовою частиною.

Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інтерактивну схему та технічні деталі нової модифікації БпЛА «Герань-2» (Shahed).

Матеріали розміщені у розділі «Компоненти у зброї» порталу War & Sanctions, у рубриці «Засоби ураження».

Згідно з даними ГУР, безпілотник отримав переносний зенітно-ракетний комплекс «Верба» та повноцінну бойову частину. Раніше розвідка повідомляла про використання «Герані-2» із радянською ракетою класу «повітря–повітря» Р-60, однак нова версія має іншу конфігурацію.

Застосування БпЛА передбачає ручне керування оператором у реальному часі. Для цього використовуються китайська оптична камера Honpho TS130C-01 та mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Після виявлення цілі оператор задіює два сервоприводи: перший запускає акумулятор і систему охолодження головки самонаведення ракети, другий — відкриває захисну кришку після досягнення необхідної температури. Спусковий гачок ракети зафіксований у натисненому положенні, що забезпечує автоматичний пуск після захоплення цілі.

Ключовою відмінністю цієї модифікації є наявність основної бойової частини — на дослідженому зразку встановлено термобаричну ТББЧ-50М. Це дозволяє безпілотнику продовжувати виконання ударного завдання навіть після запуску зенітної ракети. Наведення на наземні цілі також може здійснювати оператор.

Стандартна комплектація включає польотний контролер, інерційну навігаційну систему, 12-канальну «Комету», трекер на базі Raspberry та модеми 3G/4G.

У навігаційній системі вперше зафіксовано використання японського 6-осьового інерційного модуля SCH1633-D0I виробництва Murata, представленого у 2024 році для цивільного автопрому.

За даними ГУР, електронні компоненти безпілотника походять з США, Китаю, Швейцарії, Тайваню, Японії, Німеччини та Великої Британії.

