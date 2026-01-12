  1. В Украине

ГУР показало новую версию Шахеда — с ПЗРК и боевой частью

13:17, 12 января 2026
ГУР обнародовало интерактивную схему дрона «Герань-2» с ПЗРК и термобарической боевой частью.
ГУР показало новую версию Шахеда — с ПЗРК и боевой частью
Фото: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало интерактивную схему и технические детали новой модификации БПЛА «Герань-2» (Shahed).

Материалы размещены в разделе «Компоненты в оружии» портала War & Sanctions, в рубрике «Средства поражения».

Согласно данным ГУР, беспилотник получил переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба» и полноценную боевую часть. Ранее разведка сообщала об использовании «Герань-2» с советской ракетой класса «воздух-воздух» Р-60, однако новая версия имеет другую конфигурацию.

Применение БПЛА предусматривает ручное управление оператором в реальном времени. Для этого используются китайская оптическая камера Honpho TS130C-01 и mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

После обнаружения цели оператор задействует два сервопривода: первый запускает аккумулятор и систему охлаждения головки самонаведения ракеты, второй — открывает защитную крышку после достижения необходимой температуры. Спусковой крючок ракеты зафиксирован в нажатом положении, что обеспечивает автоматический пуск после захвата цели.

Ключевым отличием этой модификации является наличие основной боевой части — на исследованном образце установлена термобарическая ТББЧ-50М. Это позволяет беспилотнику продолжать выполнение ударной задачи даже после запуска зенитной ракеты. Наведение на наземные цели также может осуществлять оператор.

Стандартная комплектация включает полетный контроллер, инерциальную навигационную систему, 12-канальную «Комету», трекер на базе Raspberry и модемы 3G/4G.

В навигационной системе впервые зафиксировано использование японского 6-осевого инерционного модуля SCH1633-D0I производства Murata, представленного в 2024 году для гражданского автопрома.

По данным ГУР, электронные компоненты беспилотника происходят из США, Китая, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании.

война ГУР МО дрон

