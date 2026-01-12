Верховний Суд пояснив умови зупинення провадження за статтею 252 ЦПК при перегляді ВП ВС

Верховний Суд пояснив, які умови потрібні для зупинення провадження у справі відповідно до пункту 10 частини 1 статті 252 ЦПК України у зв'язку з переглядом судового рішення в касаційному порядку ВП ВС.

Верховний Суд пояснив, що для зупинення провадження у справі відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 252 ЦПК України у зв'язку з переглядом судового рішення в касаційному порядку ВП ВС необхідна наявність подібних правовідносин, які оцінюються за змістовим, суб’єктним та об’єктним критеріями, причому змістовий критерій є ключовим. Відмінності за предметом, підставами позову, умовами застосування норм або частково за суб’єктним складом свідчать про відсутність подібності правовідносин та підстав для зупинення провадження. Апеляційний суд не може застосовувати зазначену норму для зупинення провадження, якщо справа ще не прийнята до провадження ВП ВС.

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу заступника керівника Донецької обласної прокуратури у справі за позовом керівника Слов`янської окружної прокуратури, який діє в інтересах Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області, повноваження якої виконує Миколаївська міська військова адміністрація, до Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, ОСОБА_1, ОСОБА_2 про визнання недійсним наказу, витребування земельної ділянки.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково.

Апеляційний суд за власною ініціативою зупинив апеляційне провадження у справі до закінчення розгляду ВП ВС справи № 367/8835/16, вважаючи наявними підстави для зупинення.

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, ухвалу скасував, справу передав для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції з огляду на таке.

Визначаючи наявність підстав для зупинення провадження, передбачених ст. 252 ЦПК України, суд має враховувати, що п. 10 ч. 1 цієї статті застосовується тоді, коли в іншій справі, що переглядається у касаційному порядку, вирішуються питання у подібних правовідносинах, і від результатів її розгляду залежить можливість розгляду справи в апеляційній інстанції.

Правовідносини є неподібними, якщо вони відрізняються за предметом і підставами позову, умовами застосування правових норм та суб'єктним складом. Зокрема, не є подібними справи, де спірні земельні ділянки мають різне цільове призначення (сільськогосподарське або лісогосподарське), належать до різних категорій земель (природно-заповідного фонду чи ні), мають різних розпорядників, різняться підставами позову (незаконне повторне отримання або порушення порядку передання у власність), а також різняться видами позовів (віндикаційний чи негаторний).

Формальне вирішення питання про зупинення провадження без належної оцінки подібності правовідносин порушує принцип розумності строків розгляду справи.

Крім того, зупинення провадження є неправомірним, якщо станом на момент постановлення ухвали про зупинення провадження справу ще не було прийнято до розгляду ВП ВС.

Постанова Верховного Суду від 26 листопада 2025 року у справі № 243/3483/22 (провадження № 61-8230св25).

