  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд пояснив умови зупинення провадження за статтею 252 ЦПК при перегляді ВП ВС

14:15, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд пояснив, які умови потрібні для зупинення провадження у справі відповідно до пункту 10 частини 1 статті 252 ЦПК України у зв'язку з переглядом судового рішення в касаційному порядку ВП ВС.
Верховний Суд пояснив умови зупинення провадження за статтею 252 ЦПК при перегляді ВП ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд пояснив, що для зупинення провадження у справі відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 252 ЦПК України у зв'язку з переглядом судового рішення в касаційному порядку ВП ВС необхідна наявність подібних правовідносин, які оцінюються за змістовим, суб’єктним та об’єктним критеріями, причому змістовий критерій є ключовим. Відмінності за предметом, підставами позову, умовами застосування норм або частково за суб’єктним складом свідчать про відсутність подібності правовідносин та підстав для зупинення провадження. Апеляційний суд не може застосовувати зазначену норму для зупинення провадження, якщо справа ще не прийнята до провадження ВП ВС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу заступника керівника Донецької обласної прокуратури у справі за позовом керівника Слов`янської окружної прокуратури, який діє в інтересах Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області, повноваження якої виконує Миколаївська міська військова адміністрація, до Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, ОСОБА_1, ОСОБА_2 про визнання недійсним наказу, витребування земельної ділянки.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково.

Апеляційний суд за власною ініціативою зупинив апеляційне провадження у справі до закінчення розгляду ВП ВС справи № 367/8835/16, вважаючи наявними підстави для зупинення.

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, ухвалу скасував, справу передав для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції з огляду на таке.

Визначаючи наявність підстав для зупинення провадження, передбачених ст. 252 ЦПК України, суд має враховувати, що п. 10 ч. 1 цієї статті застосовується тоді, коли в іншій справі, що переглядається у касаційному порядку, вирішуються питання у подібних правовідносинах, і від результатів її розгляду залежить можливість розгляду справи в апеляційній інстанції.

Правовідносини є неподібними, якщо вони відрізняються за предметом і підставами позову, умовами застосування правових норм та суб'єктним складом. Зокрема, не є подібними справи, де спірні земельні ділянки мають різне цільове призначення (сільськогосподарське або лісогосподарське), належать до різних категорій земель (природно-заповідного фонду чи ні), мають різних розпорядників, різняться підставами позову (незаконне повторне отримання або порушення порядку передання у власність), а також різняться видами позовів (віндикаційний чи негаторний).

Формальне вирішення питання про зупинення провадження без належної оцінки подібності правовідносин порушує принцип розумності строків розгляду справи.

Крім того, зупинення провадження є неправомірним, якщо станом на момент постановлення ухвали про зупинення провадження справу ще не було прийнято до розгляду ВП ВС.

Постанова Верховного Суду від 26 листопада 2025 року у справі № 243/3483/22 (провадження № 61-8230св25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду судова практика цивільна справа Велика Палата Верховного Суду

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]