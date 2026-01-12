  1. Судебная практика
Верховный Суд разъяснил условия приостановления производства по статье 252 ГПК при пересмотре БП ВС

14:15, 12 января 2026
Верховный Суд разъяснил, какие условия необходимы для приостановления производства по делу в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 252 ГПК Украины в связи с пересмотром судебного решения в кассационном порядке БП ВС.
Верховный Суд разъяснил, что для приостановления производства по делу в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 252 ГПК Украины в связи с пересмотром судебного решения в кассационном порядке БП ВС необходимо наличие сходных правоотношений, которые оцениваются по содержательному, субъектному и объектному критериям, при этом ключевым является содержательный критерий. Различия по предмету, основаниям иска, условиям применения норм или частично по субъектному составу свидетельствуют об отсутствии сходства правоотношений и оснований для приостановления производства. Апелляционный суд не вправе применять указанную норму для приостановления производства, если дело еще не принято к производству БП ВС.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу заместителя руководителя Донецкой областной прокуратуры по делу по иску руководителя Славянской окружной прокуратуры, действующего в интересах Николаевского городского совета Краматорского района Донецкой области, полномочия которого осуществляет Николаевская городская военная администрация, к Главному управлению Госгеокадастра в Донецкой области, ЛИЦО_1, ЛИЦО_2 о признании недействительным приказа, истребовании земельного участка.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично.

Апелляционный суд по собственной инициативе приостановил апелляционное производство по делу до окончания рассмотрения БП ВС дела № 367/8835/16, считая наличие оснований для приостановления.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, отменил определение и передал дело для продолжения рассмотрения в суд апелляционной инстанции, исходя из следующего.

Определяя наличие оснований для приостановления производства, предусмотренных ст. 252 ГПК Украины, суд должен учитывать, что п. 10 ч. 1 данной статьи применяется тогда, когда в другом деле, которое пересматривается в кассационном порядке, решаются вопросы в сходных правоотношениях, и от результатов его рассмотрения зависит возможность рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Правоотношения являются несходными, если они отличаются по предмету и основаниям иска, условиям применения правовых норм и субъектному составу. В частности, не являются сходными дела, в которых спорные земельные участки имеют различное целевое назначение (сельскохозяйственное или лесохозяйственное), относятся к разным категориям земель (природно-заповедного фонда или нет), имеют разных распорядителей, отличаются основаниями иска (незаконное повторное получение или нарушение порядка передачи в собственность), а также различаются видами исков (виндикационный или негаторный).

Формальное решение вопроса о приостановлении производства без надлежащей оценки сходства правоотношений нарушает принцип разумных сроков рассмотрения дела.

Кроме того, приостановление производства является неправомерным, если на момент вынесения определения о приостановлении производства дело еще не было принято к рассмотрению БП ВС.

Постановление Верховного Суда от 26 ноября 2025 года по делу № 243/3483/22 (производство № 61-8230св25).

