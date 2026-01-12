МОН затвердило Примірне положення та порядок формування наглядової ради в закладах професійної освіти
Міністерство освіти і науки України наказом від 30 грудня 2025 року № 1725 затвердило Примірне положення про наглядову раду закладу професійної освіти та Примірний порядок формування наглядової ради.
Наглядова рада — це новий орган управління закладом професійної освіти, який забезпечує баланс інтересів засновника, роботодавців та самого закладу. Її діяльність спрямовано на посилення зв’язку освіти з потребами ринку праці, підвищення якості освітніх послуг, ефективне стратегічне та фінансове планування, а також підзвітність керівництва закладу.
Запровадження єдиного підходу до формування та діяльності наглядових рад створює прозорі та зрозумілі правила для всіх учасників процесу і мінімізує ризики формального або вибіркового застосування цього інструменту.
Примірний порядок формування наглядової ради передбачає чітку та відкриту процедуру:
- ухвалення рішення засновником або уповноваженим ним органом про формування наглядової ради;
- оголошення про відбір кандидатів;
- подання кандидатами документів;
- відбір і затвердження складу наглядової ради.
Склад наглядової ради формується на паритетних засадах із представників засновника та роботодавців.
Відповідно до Примірного положення, наглядова рада є колегіальним органом, що діє на засадах прозорості, доброчесності, рівноправності та політичної нейтральності.
До ключових повноважень наглядової ради належать:
- участь у формуванні, погодженні стратегії і перспективного плану розвитку закладу професійної освіти;
- погодження фінансового плану та змін до нього;
- аналіз ефективності діяльності керівника закладу та розгляд його звітів;
- участь у формуванні освітніх програм закладу;
- погодження рішень щодо великих закупівель закладу;
- сприяння розвитку співпраці з роботодавцями, залученню інвестицій, грантів та інших додаткових ресурсів.
Порядок та Положення мають рекомендаційний характер і можуть стати основою при ухваленні рішень щодо створення наглядових рад та розробленні положень.
Затвердження Примірного порядку та Положення формує для закладів професійної освіти:
- чіткі та зрозумілі правила створення і роботи наглядових рад;
- підвищує прозорість управлінських і фінансових рішень;
- розширює можливості для співпраці та залучення додаткових ресурсів;
- посилює участь роботодавців у розвитку закладів;
- фокусує на стратегічному розвитку та якості освіти.
