МОН затвердило Примірне положення та порядок формування наглядової ради в закладах професійної освіти

14:39, 12 січня 2026
Документи визначають єдині підходи до формування та діяльності наглядових рад у закладах професійної освіти.
Фото: mon.gov.ua
Міністерство освіти і науки України наказом від 30 грудня 2025 року № 1725 затвердило Примірне положення про наглядову раду закладу професійної освіти та Примірний порядок формування наглядової ради.

Наглядова рада — це новий орган управління закладом професійної освіти, який забезпечує баланс інтересів засновника, роботодавців та самого закладу. Її діяльність спрямовано на посилення зв’язку освіти з потребами ринку праці, підвищення якості освітніх послуг, ефективне стратегічне та фінансове планування, а також підзвітність керівництва закладу.

Запровадження єдиного підходу до формування та діяльності наглядових рад створює прозорі та зрозумілі правила для всіх учасників процесу і мінімізує ризики формального або вибіркового застосування цього інструменту.

Примірний порядок формування наглядової ради передбачає чітку та відкриту процедуру:

  • ухвалення рішення засновником або уповноваженим ним органом про формування наглядової ради;
  • оголошення про відбір кандидатів;
  • подання кандидатами документів;
  • відбір і затвердження складу наглядової ради.

Склад наглядової ради формується на паритетних засадах із представників засновника та роботодавців.

Відповідно до Примірного положення, наглядова рада є колегіальним органом, що діє на засадах прозорості, доброчесності, рівноправності та політичної нейтральності.

До ключових повноважень наглядової ради належать:

  • участь у формуванні, погодженні стратегії і перспективного плану розвитку закладу професійної освіти;
  • погодження фінансового плану та змін до нього;
  • аналіз ефективності діяльності керівника закладу та розгляд його звітів;
  • участь у формуванні освітніх програм закладу;
  • погодження рішень щодо великих закупівель закладу;
  • сприяння розвитку співпраці з роботодавцями, залученню інвестицій, грантів та інших додаткових ресурсів.

Порядок та Положення мають рекомендаційний характер і можуть стати основою при ухваленні рішень щодо створення наглядових рад та розробленні положень.

Затвердження Примірного порядку та Положення формує для закладів професійної освіти:

  • чіткі та зрозумілі правила створення і роботи наглядових рад;
  • підвищує прозорість управлінських і фінансових рішень;
  • розширює можливості для співпраці та залучення додаткових ресурсів;
  • посилює участь роботодавців у розвитку закладів;
  • фокусує на стратегічному розвитку та якості освіти.

МОН України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

