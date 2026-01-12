МОН утвердило Примерное положение и порядок формирования наблюдательного совета в учреждениях профессионального образования

Документы определяют единые подходы к формированию и деятельности наблюдательных советов в учреждениях профессионального образования.

Министерство образования и науки Украины приказом от 30 декабря 2025 года № 1725 утвердило Примерное положение о наблюдательном совете учреждения профессионального образования и Примерный порядок формирования наблюдательного совета.

Наблюдательный совет — это новый орган управления учреждением профессионального образования, который обеспечивает баланс интересов учредителя, работодателей и самого учреждения. Его деятельность направлена на усиление связи образования с потребностями рынка труда, повышение качества образовательных услуг, эффективное стратегическое и финансовое планирование, а также подотчетность руководства учреждения.

Введение единого подхода к формированию и деятельности наблюдательных советов создает прозрачные и понятные правила для всех участников процесса и минимизирует риски формального или выборочного применения этого инструмента.

Примерный порядок формирования наблюдательного совета предусматривает четкую и открытую процедуру:

принятие решения учредителем или уполномоченным им органом о формировании наблюдательного совета;

объявление отбора кандидатов;

подачу кандидатами документов;

отбор и утверждение состава наблюдательного совета.

Состав наблюдательного совета формируется на паритетных началах из представителей учредителя и работодателей.

В соответствии с Примерным положением, наблюдательный совет является коллегиальным органом, действующим на принципах прозрачности, добропорядочности, равноправия и политической нейтральности.

К ключевым полномочиям наблюдательного совета относятся:

участие в формировании и согласовании стратегии и перспективного плана развития учреждения профессионального образования;

согласование финансового плана и изменений к нему;

анализ эффективности деятельности руководителя учреждения и рассмотрение его отчетов;

участие в формировании образовательных программ учреждения;

согласование решений по крупным закупкам учреждения;

содействие развитию сотрудничества с работодателями, привлечению инвестиций, грантов и других дополнительных ресурсов.

Порядок и Положение носят рекомендательный характер и могут служить основой при принятии решений о создании наблюдательных советов и разработке соответствующих положений.

Утверждение Примерного порядка и Положения формирует для учреждений профессионального образования:

четкие и понятные правила создания и работы наблюдательных советов;

повышение прозрачности управленческих и финансовых решений;

расширение возможностей для сотрудничества и привлечения дополнительных ресурсов;

усиление участия работодателей в развитии учреждений;

фокус на стратегическом развитии и качестве образования.

