МОН утвердило Примерное положение и порядок формирования наблюдательного совета в учреждениях профессионального образования
Министерство образования и науки Украины приказом от 30 декабря 2025 года № 1725 утвердило Примерное положение о наблюдательном совете учреждения профессионального образования и Примерный порядок формирования наблюдательного совета.
Наблюдательный совет — это новый орган управления учреждением профессионального образования, который обеспечивает баланс интересов учредителя, работодателей и самого учреждения. Его деятельность направлена на усиление связи образования с потребностями рынка труда, повышение качества образовательных услуг, эффективное стратегическое и финансовое планирование, а также подотчетность руководства учреждения.
Введение единого подхода к формированию и деятельности наблюдательных советов создает прозрачные и понятные правила для всех участников процесса и минимизирует риски формального или выборочного применения этого инструмента.
Примерный порядок формирования наблюдательного совета предусматривает четкую и открытую процедуру:
- принятие решения учредителем или уполномоченным им органом о формировании наблюдательного совета;
- объявление отбора кандидатов;
- подачу кандидатами документов;
- отбор и утверждение состава наблюдательного совета.
Состав наблюдательного совета формируется на паритетных началах из представителей учредителя и работодателей.
В соответствии с Примерным положением, наблюдательный совет является коллегиальным органом, действующим на принципах прозрачности, добропорядочности, равноправия и политической нейтральности.
К ключевым полномочиям наблюдательного совета относятся:
- участие в формировании и согласовании стратегии и перспективного плана развития учреждения профессионального образования;
- согласование финансового плана и изменений к нему;
- анализ эффективности деятельности руководителя учреждения и рассмотрение его отчетов;
- участие в формировании образовательных программ учреждения;
- согласование решений по крупным закупкам учреждения;
- содействие развитию сотрудничества с работодателями, привлечению инвестиций, грантов и других дополнительных ресурсов.
Порядок и Положение носят рекомендательный характер и могут служить основой при принятии решений о создании наблюдательных советов и разработке соответствующих положений.
Утверждение Примерного порядка и Положения формирует для учреждений профессионального образования:
- четкие и понятные правила создания и работы наблюдательных советов;
- повышение прозрачности управленческих и финансовых решений;
- расширение возможностей для сотрудничества и привлечения дополнительных ресурсов;
- усиление участия работодателей в развитии учреждений;
- фокус на стратегическом развитии и качестве образования.
