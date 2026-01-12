  1. В Украине

МОН утвердило Примерное положение и порядок формирования наблюдательного совета в учреждениях профессионального образования

14:39, 12 января 2026
Документы определяют единые подходы к формированию и деятельности наблюдательных советов в учреждениях профессионального образования.
Фото: mon.gov.ua
Министерство образования и науки Украины приказом от 30 декабря 2025 года № 1725 утвердило Примерное положение о наблюдательном совете учреждения профессионального образования и Примерный порядок формирования наблюдательного совета.

Наблюдательный совет — это новый орган управления учреждением профессионального образования, который обеспечивает баланс интересов учредителя, работодателей и самого учреждения. Его деятельность направлена на усиление связи образования с потребностями рынка труда, повышение качества образовательных услуг, эффективное стратегическое и финансовое планирование, а также подотчетность руководства учреждения.

Введение единого подхода к формированию и деятельности наблюдательных советов создает прозрачные и понятные правила для всех участников процесса и минимизирует риски формального или выборочного применения этого инструмента.

Примерный порядок формирования наблюдательного совета предусматривает четкую и открытую процедуру:

  • принятие решения учредителем или уполномоченным им органом о формировании наблюдательного совета;
  • объявление отбора кандидатов;
  • подачу кандидатами документов;
  • отбор и утверждение состава наблюдательного совета.

Состав наблюдательного совета формируется на паритетных началах из представителей учредителя и работодателей.

В соответствии с Примерным положением, наблюдательный совет является коллегиальным органом, действующим на принципах прозрачности, добропорядочности, равноправия и политической нейтральности.

К ключевым полномочиям наблюдательного совета относятся:

  • участие в формировании и согласовании стратегии и перспективного плана развития учреждения профессионального образования;
  • согласование финансового плана и изменений к нему;
  • анализ эффективности деятельности руководителя учреждения и рассмотрение его отчетов;
  • участие в формировании образовательных программ учреждения;
  • согласование решений по крупным закупкам учреждения;
  • содействие развитию сотрудничества с работодателями, привлечению инвестиций, грантов и других дополнительных ресурсов.

Порядок и Положение носят рекомендательный характер и могут служить основой при принятии решений о создании наблюдательных советов и разработке соответствующих положений.

Утверждение Примерного порядка и Положения формирует для учреждений профессионального образования:

  • четкие и понятные правила создания и работы наблюдательных советов;
  • повышение прозрачности управленческих и финансовых решений;
  • расширение возможностей для сотрудничества и привлечения дополнительных ресурсов;
  • усиление участия работодателей в развитии учреждений;
  • фокус на стратегическом развитии и качестве образования.

МОН Украины

