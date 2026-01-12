  1. В Україні

Свириденко назвала регіони з найгіршою ситуацією з електропостачанням

13:58, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Найскладніша ситуація зі світлом 12 січня залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області.
Свириденко назвала регіони з найгіршою ситуацією з електропостачанням
Фото: Кабмін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на 12 січня найгірша ситуація з електропостачанням зберігається в окремих районах Києва та на лівобережжі Київської області, зокрема у Бориспільському та Броварському районах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками селекторної наради з керівниками областей.

За її словами, в регіонах, які найбільше постраждали від російських обстрілів, енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи в умовах постійних атак, морозів і обледеніння ліній електропередач.

Окрему увагу уряд приділяє відновленню електропостачання в Одеській, Харківській та Донецькій областях, де ситуація ускладнилася після нічних ударів ворога.

Прем’єрка наголосила, що відновлення енергосистеми перебуває на постійному контролі уряду, який координує дії з обласними військовими адміністраціями та забезпечує необхідну підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ енергетика блекаут Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]