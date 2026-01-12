Свириденко назвала регіони з найгіршою ситуацією з електропостачанням
Станом на 12 січня найгірша ситуація з електропостачанням зберігається в окремих районах Києва та на лівобережжі Київської області, зокрема у Бориспільському та Броварському районах.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками селекторної наради з керівниками областей.
За її словами, в регіонах, які найбільше постраждали від російських обстрілів, енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи в умовах постійних атак, морозів і обледеніння ліній електропередач.
Окрему увагу уряд приділяє відновленню електропостачання в Одеській, Харківській та Донецькій областях, де ситуація ускладнилася після нічних ударів ворога.
Прем’єрка наголосила, що відновлення енергосистеми перебуває на постійному контролі уряду, який координує дії з обласними військовими адміністраціями та забезпечує необхідну підтримку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.