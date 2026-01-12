Свириденко назвала регионы с худшей ситуацией с электроснабжением

Самая сложная ситуация с электричеством 12 января остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области.

По состоянию на 12 января худшая ситуация с электроснабжением сохраняется в отдельных районах Киева и на левобережье Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском районах.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам селекторного совещания с руководителями областей.

По ее словам, в регионах, которые больше всего пострадали от российских обстрелов, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в условиях постоянных атак, морозов и обледенения линий электропередач.

Особое внимание правительство уделяет восстановлению электроснабжения в Одесской, Харьковской и Донецкой областях, где ситуация осложнилась после ночных ударов врага.

Премьер подчеркнула, что восстановление энергосистемы находится на постоянном контроле правительства, которое координирует действия с областными военными администрациями и обеспечивает необходимую поддержку.

