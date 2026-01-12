  1. В Україні

Апостиль для документів за кордон трансформується: Мін’юст переходить на електронний реєстр

11:01, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Електронний реєстр, 3 дні на рішення і нові ціни з 2026 року.
Апостиль для документів за кордон трансформується: Мін’юст переходить на електронний реєстр
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції затвердило новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання за кордоном. Відповідний наказ від 20 листопада 2025 року № 3177/5 набере чинності з 1 лютого 2026 року, але не раніше його офіційного опублікування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Із набранням чинності нового документа втратить силу порядок проставлення апостиля, який діяв з 2015 року, а також пов’язані з ним нормативні акти щодо подання зразків підписів і відбитків печаток.

Новий порядок передбачає, що апостиль проставлятиметься з використанням програмних засобів Електронного реєстру апостилів. Також унормовано механізм наповнення цього реєстру зразками підписів посадових осіб, відбитками печаток і штампів, а також даними про сертифікати відкритих ключів.

Відомості до реєстру вноситимуть різні органи залежно від категорії посадових осіб:

  • Міністерством юстиції України — щодо посадових осіб Мін’юсту;
  • територіальними органами Мін’юсту — щодо посадових осіб відділів державної реєстрації актів цивільного стану, державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також нотаріусів;
  • Державною архівною службою України — щодо посадових осіб архівних установ і Державної архівної служби України;
  • судами — щодо суддів.

Встановлено, що рішення про проставлення апостиля або відмову в його проставленні ухвалюватиметься протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви в Електронному реєстрі апостилів.

Крім того, новий порядок детально регламентує процедури прийняття та розгляду документів, видачі результатів, а також отримання інформації з електронного реєстру про проставлений апостиль.

Також оновлено розміри плати за послугу. Вона визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року та округлюється до найближчих 10 гривень. З огляду на те, що прожитковий мінімум на 2026 рік встановлено на рівні 3328 грн, з 1 січня 2026 року плата за апостиль становитиме 670 грн для фізичних осіб та 1160 грн для юридичних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

документи мінюст кордон перетин кордону апостиль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]