Апостиль для документів за кордон трансформується: Мін’юст переходить на електронний реєстр

Міністерство юстиції затвердило новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання за кордоном. Відповідний наказ від 20 листопада 2025 року № 3177/5 набере чинності з 1 лютого 2026 року, але не раніше його офіційного опублікування.

Із набранням чинності нового документа втратить силу порядок проставлення апостиля, який діяв з 2015 року, а також пов’язані з ним нормативні акти щодо подання зразків підписів і відбитків печаток.

Новий порядок передбачає, що апостиль проставлятиметься з використанням програмних засобів Електронного реєстру апостилів. Також унормовано механізм наповнення цього реєстру зразками підписів посадових осіб, відбитками печаток і штампів, а також даними про сертифікати відкритих ключів.

Відомості до реєстру вноситимуть різні органи залежно від категорії посадових осіб:

Міністерством юстиції України — щодо посадових осіб Мін’юсту;

територіальними органами Мін’юсту — щодо посадових осіб відділів державної реєстрації актів цивільного стану, державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також нотаріусів;

Державною архівною службою України — щодо посадових осіб архівних установ і Державної архівної служби України;

судами — щодо суддів.

Встановлено, що рішення про проставлення апостиля або відмову в його проставленні ухвалюватиметься протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви в Електронному реєстрі апостилів.

Крім того, новий порядок детально регламентує процедури прийняття та розгляду документів, видачі результатів, а також отримання інформації з електронного реєстру про проставлений апостиль.

Також оновлено розміри плати за послугу. Вона визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року та округлюється до найближчих 10 гривень. З огляду на те, що прожитковий мінімум на 2026 рік встановлено на рівні 3328 грн, з 1 січня 2026 року плата за апостиль становитиме 670 грн для фізичних осіб та 1160 грн для юридичних осіб.

