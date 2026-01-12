Апостиль для документов за границу трансформируется: Минюст переходит на электронный реестр

Электронный реестр, 3 дня на решение и новые цены с 2026 года.

Министерство юстиции утвердило новый порядок проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования за границей. Соответствующий приказ от 20 ноября 2025 года № 3177/5 вступит в силу с 1 февраля 2026 года, но не ранее его официального опубликования.

С вступлением в силу нового документа утратит силу порядок проставления апостиля, действовавший с 2015 года, а также связанные с ним нормативные акты по подаче образцов подписей и оттисков печатей.

Новый порядок предусматривает, что апостиль будет проставляться с использованием программных средств Электронного реестра апостилей. Также урегулирован механизм наполнения этого реестра образцами подписей должностных лиц, оттисками печатей и штампов, а также данными о сертификатах открытых ключей.

Сведения в реестр будут вносить различные органы в зависимости от категории должностных лиц:

Министерством юстиции Украины — в отношении должностных лиц Минюста;

территориальными органами Минюста — в отношении должностных лиц отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, государственных регистраторов юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, а также нотариусов;

Государственной архивной службой Украины — в отношении должностных лиц архивных учреждений и Государственной архивной службы Украины;

судами — в отношении судей.

Установлено, что решение о проставлении апостиля или об отказе в его проставлении будет приниматься в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления в Электронном реестре апостилей.

Кроме того, новый порядок детально регламентирует процедуры приема и рассмотрения документов, выдачи результатов, а также получения информации из электронного реестра о проставленном апостиле.

Также обновлены размеры платы за услугу. Она определяется в процентах от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января соответствующего года и округляется до ближайших 10 гривен. Учитывая, что прожиточный минимум на 2026 год установлен на уровне 3328 грн, с 1 января 2026 года плата за апостиль составит 670 грн для физических лиц и 1160 грн для юридических лиц.

