  1. В Україні

У Києві переходять від аварійних відключень електроенергії до погодинних графіків

12:41, 12 січня 2026
Міненерго повідомило про ситуацію зі світлом у Києві та регіонах станом на 12 січня.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Київ поступово переходить від аварійних відключень електроенергії до прогнозованих графіків погодинних обмежень. Про це під час брифінгу щодо стану енергосистеми на ранок 12 січня повідомив заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

За його словами, у Києві та Київській області енергетики продовжують відновлювальні роботи після пошкоджень. Наразі на окремих ділянках правого та лівого берегів столиці все ще застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються населені пункти в кількох регіонах України. Зокрема, знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 — у Закарпатській, 36 — у Дніпропетровській та 15 — у Чернігівській області. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

У більшості регіонів країни наразі діють графіки погодинних відключень. Водночас у Києві та Київській області, на Одещині, Харківщині та Донеччині застосовуються аварійні графіки, тривалість яких може змінюватися залежно від зниження температури повітря та навантаження на енергосистему.

Київ енергетика блекаут

