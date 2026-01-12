В Киеве переходят от аварийных отключений электроэнергии к почасовым графикам

Минэнерго сообщило о ситуации со светом в Киеве и регионах по состоянию на 12 января.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киев постепенно переходит от аварийных отключений электроэнергии к прогнозируемым графикам почасовых ограничений. Об этом во время брифинга о состоянии энергосистемы на утро 12 января сообщил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.

По его словам, в Киеве и Киевской области энергетики продолжают восстановительные работы после повреждений. Сейчас на отдельных участках правого и левого берегов столицы все еще применяются экстренные отключения электроэнергии.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются населенные пункты в нескольких регионах Украины. В частности, обесточены 161 населенный пункт в Киевской области, 48 — в Закарпатской, 36 — в Днепропетровской и 15 — в Черниговской области. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.

В большинстве регионов страны в настоящее время действуют графики почасовых отключений. В то же время в Киеве и Киевской области, Одесской, Харьковской и Донецкой областях применяются аварийные графики, продолжительность которых может меняться в зависимости от понижения температуры воздуха и нагрузки на энергосистему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.