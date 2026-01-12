  1. Публікації
В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

13:30, 12 січня 2026
Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14361 «Про внесення змін до Закону України “Про повну загальну середню освіту” щодо заборони в приватних закладах освіти державної (офіційної) мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».

Проєкт закону має усунути правові неузгодженості між різними рівнями освіти щодо заборони використання російської мови в приватних закладах освіти та забезпечення комплексного підходу до захисту української мови як державної на всіх рівнях освітньої системи. 

Змінами до частини 10 статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» пропонується доповнити існуюче положення про право приватних закладів освіти на вільний вибір мови освітнього процесу. За винятком, забороняється обирати мовою освітнього процесу державну (офіційну) мову держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Основними завданнями законопроєкту є:

  • приведення положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» у відповідність із положеннями Закону України «Про дошкільну освіту» щодо мовних обмежень для приватних закладів освіти;
  • посилення захисту української мови як державної в системі освіти;
  • унеможливлення поширення проросійських настроїв та пропаганди «русского міра» через систему приватної освіти;
  • забезпечення національної безпеки України через освітню політику;
  • підтримка процесів дерусифікації та деколонізації українського суспільства;
  • недопущення інформаційно-психологічного впливу держави-агресора на українських дітей через заклади освіти.

У пояснювальній записці йдеться, що у 2021/2022 навчальному році в Україні налічувалося 55 закладів з навчанням російською мовою у 8 областях. Після початку повномасштабної воєнної агресії залишився один заклад приватної форми власності в Дніпропетровській області (44 учні) і один заклад приватної форми власності в Харківській області, де в 16 класах російською мовою навчаються 403 учні з вивченням української як самостійного навчального предмета.

Автори законопроєкту наголошують, що існування приватних закладів освіти з російською мовою навчання, а тим більше нелегальних освітніх осередків, створює загрози національній безпеці України, підриває процес деколонізації та дерусифікації суспільства, суперечить цілям забезпечення функціонування української мови як державної та може сприяти поширенню проросійських настроїв серед молодого покоління. В умовах повномасштабної війни, коли Україна щодня бореться за свою незалежність, територіальну цілісність та ідентичність, існування подібних осередків «русского міра» у столиці та інших містах України є абсолютно неприпустимим.

Відтак питання законодавчого врегулювання заборони використання російської мови як мови освітнього процесу в приватних закладах загальної середньої освіти є актуальним та потребує негайного вирішення для забезпечення національної безпеки, захисту державної мови, завершення процесів дерусифікації українського суспільства та недопущення інформаційно-психологічного впливу держави-агресора на українських дітей.

