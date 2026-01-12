  1. Публикации
В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

13:30, 12 января 2026
Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14361 «О внесении изменений в Закон Украины “О полном среднем образовании” относительно запрета в частных образовательных учреждениях государственного (официального) языка государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом».

Проект закона направлен на устранение правовых несоответствий между различными уровнями образования относительно запрета использования русского языка в частных школах и обеспечение комплексного подхода к защите украинского языка как государственного на всех уровнях образовательной системы.

Изменениями в часть 10 статьи 5 Закона Украины «О полном среднем образовании» предлагается дополнить существующее положение о праве частных школ на свободный выбор языка образовательного процесса. С исключением: запрещается выбирать языком обучения государственный (официальный) язык страны, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

Основные задачи законопроекта:

  • усилить защиту украинского языка как государственного в системе образования;
  • предотвратить распространение пророссийских настроений и пропаганды «русского мира» через систему частного образования;
  • обеспечить национальную безопасность Украины через образовательную политику;
  • поддержать процессы дерусификации и деколонизации украинского общества;
  • не допустить информационно-психологическое влияние государства-агрессора на украинских детей через образовательные учреждения.

В пояснительной записке говорится, что в 2021/2022 учебном году в Украине насчитывалось 55 школ с обучением на русском языке в 8 областях. После начала полномасштабной военной агрессии осталась одна частная школа в Днепропетровской области (44 ученика) и одна частная школа в Харьковской области, где в 16 классах обучение ведется на русском языке, при этом украинский изучается как отдельный учебный предмет (403 ученика).

Авторы законопроекта подчеркивают, что существование частных школ с русским языком обучения, а тем более нелегальных образовательных центров, создает угрозы национальной безопасности Украины, подрывает процесс деколонизации и дерусификации общества, противоречит целям обеспечения функционирования украинского языка как государственного и может способствовать распространению пророссийских настроений среди молодежи. В условиях полномасштабной войны, когда Украина ежедневно борется за свою независимость, территориальную целостность и идентичность, существование подобных центров «русского мира» в столице и других городах Украины абсолютно недопустимо.

Таким образом, вопрос законодательного урегулирования запрета использования русского языка как языка образовательного процесса в частных школах является актуальным и требует немедленного решения для обеспечения национальной безопасности, защиты государственного языка, завершения процессов дерусификации украинского общества и недопущения информационно-психологического влияния государства-агрессора на украинских детей.

Верховная Рада Украины законопроект

