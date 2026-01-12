Малайзія та Індонезія заблокували чат-бот Grok через небезпечні можливості

Дві країни заблокували Grok через діпфейки інтимного характеру.

Індонезія та Малайзія заблокували чат-бота Grok AI американського бізнесмена Ілона Маска через його здатність генерувати контент інтимного характеру, пише Bloomberg.

У Міністерстві зв'язку та цифрових технологій Індонезії оголосили про тимчасову заборону на Grok, аргументуючи це необхідністю «захисту жінок, дітей і всього суспільства від ризику поширення фейкового порнографічного контенту, створеного з використанням технологій ШІ». Держорган також звернувся до соцмережі Х з проханням надати роз’яснення з цього питання.

Крім того, 11 січня Малайзія також обмежила доступ до Grok до впровадження ефективних заходів захисту. Комісія з комунікацій і мультимедіа країни направила компаніям Х Corp. та xAI LLC вимогу запобігти створенню контенту за допомогою ШІ, який може суперечити місцевому законодавству.

У відповідь на блокування в Індонезії чат-бот Grok у соцмережі Х заявив: «Приносимо вибачення за незручності. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми».

