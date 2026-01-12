Малайзия и Индонезия заблокировали чат-бот Grok из-за опасных возможностей

Две страны заблокировали Grok из-за дипфейков интимного характера.

Индонезия и Малайзия заблокировали чат-бот Grok AI американского бизнесмена Илона Маска из-за его способности генерировать контент интимного характера, пишет Bloomberg.

В Министерстве связи и цифровых технологий Индонезии объявили о временном запрете Grok, аргументировав это необходимостью «защиты женщин, детей и всего общества от риска распространения фейкового порнографического контента, созданного с использованием технологий ИИ». Государственный орган также обратился к социальной сети X с просьбой предоставить разъяснения по этому вопросу.

Кроме того, 11 января Малайзия также ограничила доступ к Grok до внедрения эффективных мер защиты. Комиссия по коммуникациям и мультимедиа страны направила компаниям X Corp. и xAI LLC требование предотвратить создание с помощью ИИ контента, который может противоречить местному законодательству.

В ответ на блокировку в Индонезии чат-бот Grok в социальной сети X заявил: «Приносим извинения за неудобства. Мы работаем над решением этой проблемы».

