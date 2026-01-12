  1. В мире

Малайзия и Индонезия заблокировали чат-бот Grok из-за опасных возможностей

12:03, 12 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Две страны заблокировали Grok из-за дипфейков интимного характера.
Малайзия и Индонезия заблокировали чат-бот Grok из-за опасных возможностей
Фото: Bloomberg
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Индонезия и Малайзия заблокировали чат-бот Grok AI американского бизнесмена Илона Маска из-за его способности генерировать контент интимного характера, пишет Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Министерстве связи и цифровых технологий Индонезии объявили о временном запрете Grok, аргументировав это необходимостью «защиты женщин, детей и всего общества от риска распространения фейкового порнографического контента, созданного с использованием технологий ИИ». Государственный орган также обратился к социальной сети X с просьбой предоставить разъяснения по этому вопросу.

Кроме того, 11 января Малайзия также ограничила доступ к Grok до внедрения эффективных мер защиты. Комиссия по коммуникациям и мультимедиа страны направила компаниям X Corp. и xAI LLC требование предотвратить создание с помощью ИИ контента, который может противоречить местному законодательству.

В ответ на блокировку в Индонезии чат-бот Grok в социальной сети X заявил: «Приносим извинения за неудобства. Мы работаем над решением этой проблемы».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Илон Маск Индонезия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]