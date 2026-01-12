  1. У світі

В Європейському Союзі пропонують створити спільні війська замість контингенту США

12:23, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ЄС заговорили про створення власних спільних військ чисельністю до 100 тисяч осіб, які в перспективі можуть замінити американський військовий контингент у Європі.
В Європейському Союзі пропонують створити спільні війська замість контингенту США
Фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз має серйозно розглянути можливість створення спільних збройних сил, які у перспективі могли б замінити американський військовий контингент у Європі. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Кубілюса, йдеться про формування потужних і постійних європейських військових сил чисельністю близько 100 тисяч осіб, здатних стати основою оборони континенту. Він поставив питання про майбутнє європейської безпеки у разі скорочення американської присутності.

«Як ми замінимо 100 тисяч постійних американських військових, які сьогодні є хребтом європейської оборони?» — зазначив єврокомісар під час виступу у Швеції.

Раніше США неодноразово закликали європейські країни брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку та допускали можливість скорочення військової присутності, зосереджуючись на протидії Китаю.

Окрім створення спільних військових сил, єврокомісар запропонував заснувати Європейську раду безпеки — орган з 10–12 ключових держав, у тому числі, ймовірно, за участю Великої Британії. Така рада, за його словами, могла б забезпечити швидше ухвалення рішень у сфері оборони.

Особливу увагу нова структура, на переконання Кубілюса, повинна приділяти питанню війни РФ проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС військові армія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]