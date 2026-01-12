В Європейському Союзі пропонують створити спільні війська замість контингенту США

У ЄС заговорили про створення власних спільних військ чисельністю до 100 тисяч осіб, які в перспективі можуть замінити американський військовий контингент у Європі.

Фото: АР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз має серйозно розглянути можливість створення спільних збройних сил, які у перспективі могли б замінити американський військовий контингент у Європі. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

За словами Кубілюса, йдеться про формування потужних і постійних європейських військових сил чисельністю близько 100 тисяч осіб, здатних стати основою оборони континенту. Він поставив питання про майбутнє європейської безпеки у разі скорочення американської присутності.

«Як ми замінимо 100 тисяч постійних американських військових, які сьогодні є хребтом європейської оборони?» — зазначив єврокомісар під час виступу у Швеції.

Раніше США неодноразово закликали європейські країни брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку та допускали можливість скорочення військової присутності, зосереджуючись на протидії Китаю.

Окрім створення спільних військових сил, єврокомісар запропонував заснувати Європейську раду безпеки — орган з 10–12 ключових держав, у тому числі, ймовірно, за участю Великої Британії. Така рада, за його словами, могла б забезпечити швидше ухвалення рішень у сфері оборони.

Особливу увагу нова структура, на переконання Кубілюса, повинна приділяти питанню війни РФ проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.