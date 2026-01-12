В Европейском Союзе предлагают создать совместные войска вместо контингента США

В ЕС заговорили о создании собственных совместных войск численностью до 100 тысяч человек, которые в перспективе могут заменить американский военный контингент в Европе.

Фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз должен всерьез рассмотреть возможность создания совместных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американский военный контингент в Европе. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает литовский общественный вещатель LRT.

По словам Кубилюса, речь идет о формировании мощных и постоянных европейских вооруженных сил численностью около 100 тысяч человек, способных стать основой обороны континента. Он поставил вопрос о будущем европейской безопасности в случае сокращения американского присутствия.

«Как мы заменим 100 тысяч постоянных американских военных, которые сегодня являются хребтом европейской обороны?» — отметил еврокомиссар во время выступления в Швеции.

Ранее США неоднократно призывали европейские страны брать на себя большую ответственность за собственную безопасность и допускали возможность сокращения военного присутствия, сосредотачиваясь на противодействии Китаю.

Помимо создания совместных вооруженных сил, еврокомиссар предложил учредить Европейский совет безопасности — орган из 10–12 ключевых государств, в том числе, вероятно, с участием Великобритании. Такой совет, по его словам, мог бы обеспечить более быстрое принятие решений в сфере обороны.

Особое внимание новая структура, по убеждению Кубилюса, должна уделять вопросу войны РФ против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.