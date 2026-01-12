  1. В мире

В Европейском Союзе предлагают создать совместные войска вместо контингента США

12:23, 12 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ЕС заговорили о создании собственных совместных войск численностью до 100 тысяч человек, которые в перспективе могут заменить американский военный контингент в Европе.
В Европейском Союзе предлагают создать совместные войска вместо контингента США
Фото: АР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз должен всерьез рассмотреть возможность создания совместных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американский военный контингент в Европе. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает литовский общественный вещатель LRT.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Кубилюса, речь идет о формировании мощных и постоянных европейских вооруженных сил численностью около 100 тысяч человек, способных стать основой обороны континента. Он поставил вопрос о будущем европейской безопасности в случае сокращения американского присутствия.

«Как мы заменим 100 тысяч постоянных американских военных, которые сегодня являются хребтом европейской обороны?» — отметил еврокомиссар во время выступления в Швеции.

Ранее США неоднократно призывали европейские страны брать на себя большую ответственность за собственную безопасность и допускали возможность сокращения военного присутствия, сосредотачиваясь на противодействии Китаю.

Помимо создания совместных вооруженных сил, еврокомиссар предложил учредить Европейский совет безопасности — орган из 10–12 ключевых государств, в том числе, вероятно, с участием Великобритании. Такой совет, по его словам, мог бы обеспечить более быстрое принятие решений в сфере обороны.

Особое внимание новая структура, по убеждению Кубилюса, должна уделять вопросу войны РФ против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС военные армия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]