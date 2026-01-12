У Тростянці судитимуть російського військового за злочин проти цивільної жінки

Суд на Сумщині призначив на 15 січня розгляд справи російського військового, обвинуваченого в імітації розстрілу жінки у 2022 році.

Фото: DepositPhotos

Тростянецький районний суд Сумської області повідомляє про судовий розгляд справи №588/1239/25 за обвинуваченням військовослужбовця збройних сил РФ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Згідно з пред’явленим обвинуваченням, у березні 2022 року російський військовослужбовець, разом із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в селі Охтирського району Сумського району, зайшов на подвір‘я одного із господарств, де погрожуючи його мешканці застосуванням вогнепальної зброї, заволодів двома мобільними телефонами. Не зупинившись на вчиненому, чоловік, з метою встановлення місцезнаходження сина жінки військовослужбовця ЗСУ, знову погрожуючи їй застосуванням вогнепальної зброї, доставив останню до ставка на виїзді із села та наказав їй стати обличчям до ополонки, імітуючи розстріл, при цьому здійснивши три постріли у її напрямку, які вона сприймала як реальну загрозу її життю та здоров’ю.

