В Тростянце будут судить российского военного за преступление против гражданской женщины

Суд в Сумской области назначил на 15 января рассмотрение дела российского военного, обвиняемого в имитации расстрела женщины в 2022 году.

Тростянецкий районный суд Сумской области сообщает о судебном рассмотрении дела №588/1239/25 по обвинению военнослужащего вооруженных сил РФ в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 28, части 1 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Согласно предъявленному обвинению, в марте 2022 года российский военнослужащий, вместе с другими неустановленными досудебным расследованием лицами, находясь в селе Ахтырского района Сумского района, зашел во двор одного из хозяйств, где, угрожая его жителям применением огнестрельного оружия, завладел двумя мобильными телефонами. Не остановившись на содеянном, мужчина, с целью установления местонахождения сына женщины военнослужащего ВСУ, снова угрожая ей применением огнестрельного оружия, доставил последнюю к пруду на выезде из села и приказал ей встать лицом к проруби, имитируя расстрел, при этом совершив три выстрела в ее направлении, которые она восприняла как реальную угрозу ее жизни и здоровью.

