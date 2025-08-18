Зеленский встретился с европейскими лидерами перед визитом к Трампу, видео

Зеленский согласовал позицию с лидерами ЕС и НАТО перед встречей с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и генеральным секретарем НАТО, чтобы согласовать общую позицию накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Наша основная цель – надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление – США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок», – заявил Зеленский.

