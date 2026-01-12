Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело № 280/8427/21 по кассационной жалобе бывшего начальника отдела работы с кадрами Запорожской областной прокуратуры, который требовал взыскания выходного пособия и среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

Спорным вопросом, который возник перед Судом, стало наличие / отсутствие оснований для взыскания в пользу истца выходного пособия, которое должно было быть начислено и выплачено при увольнении, при наличии судебного решения, вступившего в законную силу, об отмене приказа об увольнении. Как следствие — наличие / отсутствие права лица на получение среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

Положениями Закона № 1697-VII «О прокуратуре» не урегулирован вопрос выплаты выходного пособия при увольнении прокуроров в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры либо в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

Нормой, регулирующей порядок выплаты выходного пособия при увольнении, является статья 44 КЗоТ Украины.

После вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» Верховный Суд неоднократно высказывался по вопросу взыскания выходного пособия на основании статьи 44 КЗоТ Украины в спорах, возникавших в связи с увольнением лиц из органов прокуратуры на основании пункта 9 части первой статьи 51 Закона № 1697-VII.

В соответствии с правовой позицией Верховного Суда частью пятой статьи 51 Закона № 1697-VII и частью четвертой статьи 40 КЗоТ Украины предусмотрен исключительный перечень случаев, когда к правоотношениям по увольнению прокуроров не применяются нормы КЗоТ Украины. Однако в этот исключительный перечень не включен вопрос выплаты выходного пособия при увольнении прокуроров, а следовательно, не запрещено применение положений статьи 44 КЗоТ Украины при разрешении спорного вопроса.

Особенностью спорных правоотношений, на которую обратил внимание суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении иска, является то, что истец до обращения в суд с иском о взыскании выходного пособия также обратился с требованиями о восстановлении на службе, и этот иск был удовлетворен до вынесения судом решения о взыскании выходного пособия.

По выводам суда апелляционной инстанции, восстановление в должности и выплата выходного пособия при увольнении являются взаимоисключающими требованиями, в связи с чем суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости отказа в иске.

Ранее Верховный Суд уже оценивал указанную особенность при применении статьи 44 КЗоТ Украины в аналогичных правоотношениях.

В частности, в постановлении от 19.12.2025 по делу № 640/8468/20 указано, что выходное пособие не отождествляется с заработной платой, выплачиваемой работнику при увольнении, поскольку его размер связан не с количеством и качеством труда, а с фактом увольнения работника по предусмотренным законом основаниям.

Основной задачей выходного пособия является материальное обеспечение уволенного работника в период поиска им новой работы.

Судебная палата в указанном постановлении констатировала, что ключевой целью выходного пособия (как отдельной денежной выплаты, не относящейся к заработной плате) является компенсация уволенному работнику отсутствия дохода. При этом основанием для такой выплаты является то, что работник утратил работу не по собственной воле.

Дополнительно судебная палата в постановлении от 19.12.2025 по делу № 640/8468/20 отметила, что задачей административного судопроизводства, в силу положений части первой статьи 2 КАС Украины, является справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение судом споров в сфере публично-правовых отношений с целью эффективной защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц от нарушений со стороны субъектов властных полномочий.

В то же время суть эффективной защиты — это восстановление нарушенного права законным способом, который должен быть адекватным, справедливым и не нарушать права третьих лиц или общие принципы права.

Учитывая, что на момент вынесения решения судом первой инстанции истец был восстановлен в должности с даты его увольнения на основании судебного решения, а также то, что ему был компенсирован средний заработок за все время вынужденного прогула вследствие незаконного увольнения в соответствии со статьей 235 КЗоТ Украины, что свидетельствует о полном восстановлении его права на получение заработной платы, подлежащей выплате, судебная палата в постановлении от 19.12.2025 по делу № 640/8468/20 пришла к выводу об отсутствии в этом случае утраты дохода и правовых оснований для удовлетворения искового требования о взыскании выходного пособия.

На момент принятия судами первой и апелляционной инстанций решений по делу № 280/8427/21 соответствующий приказ об увольнении истца был отменен, он восстановлен в должности с даты увольнения и ему присужден средний заработок за время вынужденного прогула, что восстановило право на заработную плату и утраты дохода не произошло.

Что касается исковых требований в части взыскания среднего заработка за все время задержки расчета при увольнении (невыплаты выходного пособия), то Суд считает, что такое требование является производным от требования о взыскании этого пособия, а потому основания для возложения на работодателя ответственности по статье 117 КЗоТ Украины (задержка расчета при увольнении) не возникают.

Обстоятельства дела

Приказом руководителя Запорожской областной прокуратуры от 29.09.2020 № 1950к истец был уволен с должности начальника отдела работы с кадрами Прокуратуры Запорожской области и из органов прокуратуры Запорожской области на основании пункта 9 части первой статьи 51 Закона № 1697-VII с 30.09.2020. Этим приказом предписано выплатить истцу компенсацию за неиспользованные дни дополнительного и ежегодного отпусков.

На обращение истца относительно начисления и выплаты выходного пособия в связи с увольнением Запорожская областная прокуратура письмом от 20.08.2021 № 07-40-21 сообщила о том, что Законом № 1697-VII не предусмотрено, что в случае увольнения прокурора на основании пункта 9 части первой статьи 51 этого Закона должна осуществляться выплата выходного пособия. Статья 44 КЗоТ Украины также не предусматривает возможности выплаты выходного пособия в размере среднего месячного заработка работнику в случае прекращения трудового договора на основании пункта 9 части первой статьи 51 Закона № 1697-VII.

Учитывая, что истец был уволен по основаниям и в порядке, предусмотренным Законом № 1697-VII и Законом Украины от 19.09.2019 № 113-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры», которыми не предусмотрена выплата выходного пособия при увольнении, он не получил права на ее начисление и выплату.

Истец, считая, что он имеет право на выплату выходного пособия в связи с увольнением и среднего заработка за время задержки расчета при увольнении, в сентябре 2021 года обратился в суд с данным иском.

Решением Запорожского окружного административного суда от 26.10.2021 по делу № 280/7811/20 исковое заявление к Запорожской областной прокуратуре о признании противоправным и отмене приказа и об обязании совершить определенные действия было удовлетворено частично. Признан противоправным и отменен приказ руководителя Запорожской областной прокуратуры от 29.09.2020 № 1950к об увольнении истца с должности начальника отдела работы с кадрами Прокуратуры Запорожской области и из органов прокуратуры Запорожской области. Истец восстановлен в Запорожской областной прокуратуре на должности начальника отдела работы с кадрами Прокуратуры Запорожской области с 01.10.2020. С Запорожской областной прокуратуры в пользу истца взыскан средний заработок за время вынужденного прогула с 01.10.2020 по 26.10.2021 в размере 419 878,28 грн.

Постановлением Третьего апелляционного административного суда от 04.08.2022 апелляционная жалоба Запорожской областной прокуратуры была удовлетворена частично. Решение Запорожского окружного административного суда от 26.10.2021 по делу № 280/7811/20 изменено.

