  1. В Украине

Киев и Запорожье — среди лидеров: как закрывается бизнес в Украине

11:27, 12 января 2026
780 компаний начали процесс судебного банкротства в 2025 году.
В 2025 году в Украине 780 компаний начали процедуру банкротства, что составляет лишь 10% от общего количества прекращений бизнеса. Об этом сообщает Опендатабот.

По данным аналитиков, подавляющее большинство бизнесов прекращает деятельность добровольно — путем самостоятельного закрытия. Такая модель составляет около 60% случаев. Всего в течение года в Украине зафиксировали 8 191 компанию, которые находились в процедурах, связанных с прекращением или трансформацией деятельности.

Чаще всего банкротами становятся общества с ограниченной ответственностью — на них приходится 84% всех процедур банкротства в 2025 году. В то же время лишь 48 компаний пытались восстановить платежеспособность и продолжить работу с помощью процедуры санации. Впрочем, это менее 1% случаев.

Параллельно растет интерес к превентивной реструктуризации: в 2025 году открыто 8 таких дел в 6 компаниях. Речь идет о случаях, когда бизнес начинает реструктуризацию еще до наступления неплатежеспособности, чтобы избежать банкротства.

Больше всего банкротств зафиксировано в сфере оптовой торговли — 266 компаний. Далее следуют:

  • сельское хозяйство — 71 компания;
  • операции с недвижимостью — 53;
  • строительство — 48;
  • розничная торговля — 38.

По регионам лидирует Киев, где открыто 140 процедур банкротства (18%). Почти столько же — в Запорожской области (138 компаний, 17,7%). Далее — Киевская область (86), Днепропетровская (85) и Одесская (53).

В топ-10 крупнейших дел о банкротстве вошли компании, которые еще недавно демонстрировали миллиардные обороты — от 3,4 до 7,7 млрд грн, пишет Опендатабот. Крупнейшее дело касается компании «ДЕГС ХОЛДИНГ», работавшей на рынке торговли газом и имевшей более 7,7 млрд грн дохода в 2024 году. Среди других — «ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАИНА» (6,08 млрд грн) и «ОПТ-СИСТЕМС» (5,46 млрд грн).

