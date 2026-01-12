Київ і Запоріжжя — серед лідерів: як закривається бізнес в Україні

780 компаній розпочали процес судового банкрутства у 2025 році.

У 2025 році в Україні 780 компаній розпочали процедуру банкрутства, що становить лише 10% від загальної кількості припинень бізнесу. Про це повідомляє Опендатабот.

За даними аналітиків, переважна більшість бізнесів припиняє діяльність добровільно — шляхом самостійного закриття. Така модель становить близько 60% випадків. Загалом упродовж року в Україні зафіксували 8 191 компанію, які перебували у процедурах, пов’язаних із припиненням або трансформацією діяльності.

Найчастіше банкрутами стають товариства з обмеженою відповідальністю — на них припадає 84% усіх процедур банкрутства у 2025 році. Водночас лише 48 компаній намагалися відновити платоспроможність і продовжити роботу за допомогою процедури санації. Втім це менш як 1% випадків.

Паралельно зростає інтерес до превентивної реструктуризації: у 2025 році відкрито 8 таких справ у 6 компаніях. Йдеться про випадки, коли бізнес починає реструктуризацію ще до настання неплатоспроможності, щоб уникнути банкрутства.

Найбільше банкрутств зафіксовано у сфері оптової торгівлі — 266 компаній. Далі йдуть:

сільське господарство — 71 компанія;

операції з нерухомістю — 53;

будівництво — 48;

роздрібна торгівля — 38.

За регіонами лідирує Київ, де відкрито 140 процедур банкрутства (18%). Майже стільки ж — у Запорізькій області (138 компаній, 17,7%). Далі — Київська область (86), Дніпропетровська (85) та Одеська (53).

До топ-10 найбільших справ про банкрутство потрапили компанії, які ще нещодавно демонстрували мільярдні обороти — від 3,4 до 7,7 млрд грн, пише Опендатабот. Найбільша справа стосується компанії «ДЕГС ХОЛДИНГ», що працювала на ринку торгівлі газом і мала понад 7,7 млрд грн доходу у 2024 році. Серед інших — «ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАЇНА» (6,08 млрд грн) та «ОПТ-СИСТЕМС» (5,46 млрд грн).

