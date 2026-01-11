На Буковине Range Rover пытался прорваться в Румынию и травмировал пограничника, фото

В результате наезда военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения.

В Черновицкой области пограничники обнаружили внедорожник Range Rover иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что водитель проигнорировал законное требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничников. Он пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию.

«Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников. В результате военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, в настоящее время угрозы его жизни нет», — заявили в ГПСУ.

Позже пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции разыскали брошенный автомобиль на окраине одного из населенных пунктов. В ходе поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых человек, которые находились в автомобиле во время попытки прорыва границы.

Также сообщается, что в настоящее время продолжаются поиски водителя.

