Дональд Трамп заявил, что «спас НАТО»

10:44, 12 января 2026
Дональд Трамп считает, что если бы он не был президентом США, «НАТО бы не существовало».
Президент США Дональд Трамп заявил, что является «спасителем» НАТО и без него Североатлантический альянс уже бы не существовал. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Американский лидер напомнил, что именно под его влиянием страны — члены НАТО согласились увеличить расходы на оборону.

«Я тот, кто спас НАТО. Я тот, кто заставил их платить 5% от ВВП (на оборону — ред.)… Было 2%, и они не платили. Теперь они платят 5%. Я тот, кто спас НАТО», — сказал он.

По словам Трампа, если бы он не был президентом США, «НАТО бы не было».

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность вывода США из НАТО, он сказал: «Ну, возможно, НАТО было бы расстроено, если бы я это сделал. Возможно, НАТО сэкономило бы много денег. Но мне нравится НАТО».

Президент США также добавил, что задается вопросом, придет ли НАТО на помощь США в случае угрозы.

«Будут ли они нас поддерживать? Я не уверен, что будут. Знаете, мы тратим много денег на НАТО. И я не уверен, что они (поддержат США. — ред.)», — сказал Трамп.

