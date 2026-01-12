Дональд Трамп заявив, що «врятував НАТО»

Дональд Трамп вважає, якби він не був президентом США, «НАТО не було б».

Президент США Дональд Трамп заявив, що він є «рятівником» НАТО і без нього Північноатлантичний альянс вже б не існував. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Американський лідер нагадав, що саме під його впливом країни-члени НАТО погодились збільшити витрати на оборону.

«Я той, хто врятував НАТО. Я той, хто змусив їх платити 5% від ВВП (на оборону – Ред.)…Це було 2%, і вони не платили. Тепер вони платять 5%. Я той, хто врятував НАТО», – сказав він.

За словами Трампа, якби він не був президентом США, «НАТО не було б».

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість вивести США з НАТО, він сказав: «Ну, можливо, НАТО був би засмучений, якби я це зробив. Можливо, НАТО заощадив б багато грошей. Але мені подобається НАТО».

Президент США також додав, що ставить сам собі питання, чи прийде НАТО на допомогу США у разі загрози.

«Чи будуть вони нас підтримувати? Я не впевнений, що будуть. Знаєте, ми витрачаємо багато грошей на НАТО. І я не впевнений, що вони (підтримають США. – Ред.)», – сказав Трамп.

