Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Военное положение и всеобщую мобилизацию могут продлить на 90 дней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 12 января, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Законопроекты № 14366 «Об утверждении Указа Президента „О продлении срока действия военного положения в Украине“» и № 14367 «Об утверждении Указа Президента „О продлении срока проведения всеобщей мобилизации“» опубликованы на сайте парламента.

Военное положение и всеобщую мобилизацию предлагается продлить на 90 суток.

В настоящее время документы направлены на рассмотрение профильного комитета Рады.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.