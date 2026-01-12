Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

Воєнний стан і загальну мобілізацію можуть продовжити на 90 днів.

У понеділок, 12 січня, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану і загальної мобілізації.

Законопроєкти №14366 про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та №14367 про затвердження Указу Президента «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» оприлюднені на сайті парламенту.

Воєнний стан і загальну мобілізацію пропонується продовжити на 90 діб.

Наразі документи направлені на розгляд профільного комітету Ради.

