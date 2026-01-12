12 января на въезде в Украину из Польши образовались очереди

На украинско-польской границе наблюдаются очереди легковых автомобилей и автобусов в пунктах «Краковец» и «Шегини», водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Фото: Радио Свобода

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На двух пунктах пропуска на украинско-польской границе зафиксировали скопление транспорта на въезде в Украину. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По состоянию на 08:30 самые большие очереди наблюдаются в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини». В частности, в «Краковеце» на въезд ожидают около 100 легковых автомобилей, а в «Шегинях» — примерно 110 авто.

Также фиксируется скопление автобусов:

в пункте пропуска «Краковец» — 8 автобусов,

в «Шегинях» — 10 автобусов на въезд в Украину.

В то же время на выезд из Украины очередей автобусов пока не зафиксировано.

По информации ГПСУ, на других пунктах пропуска украинско-польской границы заторов как на въезд, так и на выезд не наблюдается.

Пограничники призывают водителей учитывать погодные условия, заранее планировать маршрут, правильно рассчитывать время в пути и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.