12 января на въезде в Украину из Польши образовались очереди
На двух пунктах пропуска на украинско-польской границе зафиксировали скопление транспорта на въезде в Украину. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
По состоянию на 08:30 самые большие очереди наблюдаются в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини». В частности, в «Краковеце» на въезд ожидают около 100 легковых автомобилей, а в «Шегинях» — примерно 110 авто.
Также фиксируется скопление автобусов:
- в пункте пропуска «Краковец» — 8 автобусов,
- в «Шегинях» — 10 автобусов на въезд в Украину.
В то же время на выезд из Украины очередей автобусов пока не зафиксировано.
По информации ГПСУ, на других пунктах пропуска украинско-польской границы заторов как на въезд, так и на выезд не наблюдается.
Пограничники призывают водителей учитывать погодные условия, заранее планировать маршрут, правильно рассчитывать время в пути и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска.
