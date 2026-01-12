12 січня на в’їзді в Україну з Польщі утворилися черги
На двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні зафіксували накопичення транспорту на в’їзд в Україну. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Станом на 08:30 найбільші черги спостерігаються у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині». Зокрема, у «Краківці» на в’їзд очікують близько 100 легкових автомобілів, а в «Шегинях» — приблизно 110 авто.
Також фіксується накопичення автобусів:
- у пункті пропуску «Краківець» — 8 автобусів,
- у «Шегинях» — 10 автобусів на в’їзд в Україну.
Водночас на виїзд з України черг автобусів наразі не зафіксовано.
За інформацією ДПСУ, на інших пунктах пропуску українсько-польського кордону заторів як на в’їзд, так і на виїзд не спостерігається.
Прикордонники закликають водіїв зважати на погодні умови, заздалегідь планувати маршрут, правильно розраховувати час у дорозі та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.