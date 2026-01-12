  1. Публикации
Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

07:30, 12 января 2026
Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.
Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего
Суд в Полтаве вынес решение о взыскании задолженности по кредитному договору, который несколько раз переходил от одной финансовой компании к другой. Несмотря на заявленную сумму, суд пришёл к выводу, что новый владелец права требования может претендовать лишь на тот размер долга, который фактически был передан ему предыдущим правопреемником. Ситуацию осложняет то, что заемщик проходит военную службу и имеет статус безвестно отсутствующего.

Взысканию подлежит только доказанный долг

Шевченковский районный суд г. Полтавы, действуя в порядке упрощенного искового производства, рассмотрел гражданское дело №554/12286/25 по иску о взыскании задолженности.

Истец обратился с требованием о взыскании задолженности по кредитному договору, заключенному в 2023 году в электронной форме. Первоначальный кредитор предоставил заем в размере 6050 грн, что подтверждалось текстом договора, данными информационно-телекоммуникационной системы, электронным подписью одноразовым идентификатором, платежными документами и выпиской со счета. Указанные денежные средства были перечислены, однако заемщик не исполнил свои обязательства, в результате чего образовалась задолженность.

Суд установил, что кредитный договор был заключен сторонами в электронной форме. О дате и времени судебного заседания ответчик был надлежащим образом уведомлен, однако своих заявлений и ходатайств в суд не направил.

Электронный формат договора и использование одноразового идентификатора были признаны допустимым способом волеизъявления заемщика. Это соответствует общему подходу судов к электронным сделкам, в которых идентификация стороны через информационные системы и одноразовые коды считается достаточной для подтверждения факта заключения договора.

В материалах дела указано, что доказательствами наложения электронной подписи с одноразовым идентификатором является QR-код — матричный код (двумерный штрих-код), содержащий информацию о подписанте электронного договора и предназначенный для сканирования с помощью мобильного устройства или сканера штрих-кодов с целью быстрой и безошибочной идентификации договора заемщика. Одноразовый персональный идентификатор был направлен ответчику на номер мобильного телефона, указанный им в заявке на получение денежных средств.

Как установлено судом, ответчик надлежащим образом договорные обязательства не исполнял, вследствие чего возникла задолженность. Это подтверждено детальным расчетом по указанному договору и выпиской с лицевого счета.

Важным в деле оказался не столько вопрос действительности договора, сколько объем прав, перешедших к истцу как к новому кредитору. В течение нескольких лет право требования по данному кредиту неоднократно уступалось по договорам факторинга между различными финансовыми компаниями. Суд проанализировал последовательность этих сделок, а также реестры прав требования, которые являются неотъемлемой частью факторинговых соглашений.

Реестр прав требования, составленный в 2023 году, фиксировал переход права требования к одному из предыдущих кредиторов в размере 11 676,65 грн. Эта сумма включала 6050 грн основного долга и 5626,65 грн процентов. Однако, как установил суд, истец не предоставил доказательств того, что к нему перешло право требования в размере, указанном в иске, — 30 426,81 грн. В связи с этим исковые требования подлежат частичному удовлетворению — лишь в размере 11 676,65 грн.

Ссылаясь на нормы гражданского законодательства о переходе права первоначального кредитора в том объеме, который существовал на момент уступки, суд пришёл к выводу, что требование об уплате долга в размере 30 426,81 грн является необоснованным. В этом контексте суд последовательно применил принцип состязательности: каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, и отсутствие активного участия ответчика не освобождает истца от обязанности полного доказывания.

Ситуацию осложняла процессуальная особенность: заемщик не явился в судебное заседание, не подал отзыв и никаким образом не заявил свою позицию. В суд обратилась его сестра с ходатайством о приостановлении производства: она сообщила, что заемщик, находясь в составе ВСУ, считается пропавшим без вести. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства исключительно по процессуальным основаниям: заявительница не является стороной по делу, а следовательно, не имеет права заявлять такие ходатайства в данном производстве.

Отсутствие надлежащего процессуального статуса у родственницы должника не позволило суду выйти за пределы формальных критериев и приостановить производство. Учитывая, что ответчик ранее был надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения дела, но не воспользовался своим правом на защиту, суд вынес заочное решение, ссылаясь на нормы процессуального закона, которые прямо допускают это в случае бездействия ответчика.

Проанализировав кредитный договор, суд постановил: иск о взыскании задолженности удовлетворить частично, взыскав с ответчика 11 676,65 грн — сумму, соответствующую объему прав, которые фактически перешли к новому кредитору. Заявленная к взысканию большая сумма не была подтверждена надлежащими доказательствами, что продемонстрировало пределы возможностей кредитора при ссылке на договоры факторинга, заключенные в несколько этапов.

Исчезновение не освобождает от ответственности

Решение суда первой инстанции подтверждает практику Верховного Суда: сам по себе факт исчезновения лица, в том числе военнослужащего, не прекращает его имущественных обязательств. В делах о взыскании алиментов с военнослужащих, пропавших без вести во время войны, Верховный Суд подчеркивает: такие обстоятельства не ведут автоматически к прекращению алиментной обязанности.

В обзорах судебной практики, посвященных спорам относительно действий исполнителей, отмечается, что надлежащесть и эффективность мер по розыску имущества должника являются предметом отдельного судебного контроля, однако не влияют на действительность самого обязательства.

Судебная практика также обращается к вопросу статуса лиц, пропавших без вести вследствие военных действий. Аналитические и доктринальные материалы, а также экспертные выводы относительно применения статьи 46 ГК Украины в делах об объявлении физического лица умершим позволяют сделать вывод: до вступления в законную силу соответствующего судебного решения такое лицо считается живым, а принадлежащие ему гражданские права и обязанности, в том числе обязательства, остаются действующими. Открытие наследства допускается исключительно с момента объявления физического лица умершим в установленном законом порядке, после чего исполнение имущественных обязательств умершего возлагается на наследников в пределах стоимости принятого ими наследственного имущества.

В практическом измерении это означает, что долг, взысканный решением суда по подобному делу, может быть исполнен несколькими способами в зависимости от дальнейшего развития событий. Если должник будет найден живым, исполнительное производство может быть возобновлено или активизировано, а взыскание — обращено на его доходы, счета или иное имущество. Если он будет признан безвестно отсутствующим, над его имуществом может быть установлена опека, и тогда опекун сможет распоряжаться активами, в том числе для погашения долгов. Если же в будущем лицо будет объявлено умершим, требования кредитора трансформируются в требования к наследникам, которые несут ответственность лишь в пределах принятого наследства.

Решение Полтавского районного суда свидетельствует о сформированных подходах судебной практики: ограничении требований кредитора реальным объемом переданных прав, сохранении долговых обязательств даже в ситуации безвестного исчезновения должника и разграничении между юридическим установлением долга и фактическими возможностями его взыскания. Юридически долг зафиксирован, кредитор получил судебное признание своего права. В то же время реализация такого права и сроки его исполнения зависят от дальнейших обстоятельств, связанных с личностью должника, а также от осуществления исполнительных действий в рамках соответствующего исполнительного производства.

Автор: Валентин Коваль

суд решение суда Полтава судебная практика

