В 2025 году ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении 25 судей и 6 нардов

Всего в 2025 году ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении почти 8 тысяч лиц.

Государственное бюро расследований сообщило, что в 2025 году по материалам расследований ГБР в суд было направлено 7 тыс. 420 обвинительных актов в отношении 7 тыс. 901 лица.

Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:

3 должностных лица категории «А»;

6 народных депутатов Украины;

5 бывших членов Кабинета Министров;

25 судей;

1 тыс. 496 правоохранителей;

45 работников налоговых органов;

74 таможенника;

127 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

131 работник Государственной лесной охраны;

65 работников органов и подразделений гражданской защиты;

другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.

Также в 2025 году сотрудники ГБР сообщили о подозрении 21 тыс. 513 фигурантам расследований и задержали 2 017 лиц.

