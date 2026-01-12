В 2025 году ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении 25 судей и 6 нардов
Государственное бюро расследований сообщило, что в 2025 году по материалам расследований ГБР в суд было направлено 7 тыс. 420 обвинительных актов в отношении 7 тыс. 901 лица.
Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:
3 должностных лица категории «А»;
6 народных депутатов Украины;
5 бывших членов Кабинета Министров;
25 судей;
1 тыс. 496 правоохранителей;
45 работников налоговых органов;
74 таможенника;
127 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
131 работник Государственной лесной охраны;
65 работников органов и подразделений гражданской защиты;
другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.
Также в 2025 году сотрудники ГБР сообщили о подозрении 21 тыс. 513 фигурантам расследований и задержали 2 017 лиц.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.