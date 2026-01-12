  1. В Украине

В 2025 году ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении 25 судей и 6 нардов

11:19, 12 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Всего в 2025 году ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении почти 8 тысяч лиц.
В 2025 году ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении 25 судей и 6 нардов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило, что в 2025 году по материалам расследований ГБР в суд было направлено 7 тыс. 420 обвинительных актов в отношении 7 тыс. 901 лица.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:

3 должностных лица категории «А»;

6 народных депутатов Украины;

5 бывших членов Кабинета Министров;

25 судей;

1 тыс. 496 правоохранителей;

45 работников налоговых органов;

74 таможенника;

127 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

131 работник Государственной лесной охраны;

65 работников органов и подразделений гражданской защиты;

другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.

Также в 2025 году сотрудники ГБР сообщили о подозрении 21 тыс. 513 фигурантам расследований и задержали 2 017 лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]