У 2025 році ДБР направило до суду обвинувальні акти щодо 25 суддів та 6 нардепів
Державне бюро розслідувань повідомило, що у 2025 році за матеріалами розслідувань ДБР до суду було скеровано 7 тис. 420 обвинувальних актів щодо 7 тис. 901 особи.
Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:
3 посадовці категорії «А»;
6 народних депутатів України;
5 колишніх членів Кабінету Міністрів;
25 суддів;
1 тис. 496 правоохоронців;
45 працівники податкових органів;
74 митники;
127 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
131 працівник Державної лісової охорони;
65 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;
інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.
Також у 2025 році працівники ДБР повідомили про підозру 21 тис. 513 фігурантам розслідувань та затримали 2017 осіб.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.