У 2025 році ДБР направило до суду обвинувальні акти щодо 25 суддів та 6 нардепів

11:19, 12 січня 2026
Загалом у 2025 році ДБР скерувало до суду обвинувальні акти щодо майже 8 тисяч осіб.
Державне бюро розслідувань повідомило, що у 2025 році за матеріалами розслідувань ДБР до суду було скеровано 7 тис. 420 обвинувальних актів щодо 7 тис. 901 особи.

Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:

3 посадовці категорії «А»;

6 народних депутатів України;

5 колишніх членів Кабінету Міністрів;

25 суддів;

1 тис. 496 правоохоронців;

45 працівники податкових органів;

74 митники;

127 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;

131 працівник Державної лісової охорони;

65 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;

інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.

Також у 2025 році працівники ДБР повідомили про підозру 21 тис. 513 фігурантам розслідувань та затримали 2017 осіб.

