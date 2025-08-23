У Харкові зловмисники напали на 89-річну матір військового та вимагали гроші

Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників, які напали на пенсіонерку в її ж будинку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові поліція затримала групу чоловіків із кримінальним минулим, які вчинили розбійний напад на 89-річну пенсіонерку — матір українського військовослужбовця. Про це повідомили у поліції.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни син постраждалої добровільно вступив до лав ЗСУ і служить там зараз. Зловмисники були переконані, що мати бійця зберігає вдома 50 тисяч доларів, які їй начебто регулярно надсилає син.

Щоб заволодіти цими грошима, четверо чоловіків, серед яких двоє громадян Грузії, розробили план нападу. 22 серпня двоє з них залишилися біля під’їзду для «страхування», а інші двоє піднялися до квартири.

Увійшовши до оселі, вони зв’язали пенсіонерку скотчем та заклеїли їй рот, щоб вона не могла покликати на допомогу. Жінка розповіла, що, почувши, як відчиняються двері, спершу подумала, що це повернувся син. Натомість до квартири увірвалися нападники, посадили її в крісло та почали вимагати гроші.

Проте готівки в квартирі вони так і не знайшли. Вийшовши з оселі, злочинці одразу ж були затримані правоохоронцями разом зі спільниками, що чергували біля під’їзду. Поліцейські визволили жінку та викликали швидку допомогу.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 187 КК України — «розбій, вчинений групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.