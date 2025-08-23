В Харькове злоумышленники напали на 89-летнюю мать военного и требовали деньги

Правоохранители задержали четырех злоумышленников, напавших на пенсионерку в ее доме.

В Харькове полиция задержала группу мужчин с криминальным прошлым, которые совершили разбойное нападение на 89-летнюю пенсионерку - мать украинского военнослужащего. Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, после начала полномасштабной войны сын пострадавшей добровольно вступил в ряды ВСУ и служит там сейчас. Злоумышленники были убеждены, что мать бойца хранит дома 50 тысяч долларов, которые ей вроде бы регулярно посылает сын.

Чтобы завладеть этими деньгами, четверо мужчин, среди которых двое граждан Грузии, разработали план нападения. 22 августа двое из них остались у подъезда для «страхования», а остальные двое поднялись в квартиру.

Войдя в дом, они связали пенсионерку скотчем и заклеили ей рот, чтобы она не могла позвать на помощь. Женщина рассказала, что, услышав, как открывается дверь, сначала подумала, что это вернулся сын. В квартиру ворвались нападающие, посадили ее в кресло и потребовали деньги.

Однако наличных денег в квартире они так и не нашли. Выйдя из дома, преступники сразу же были задержаны правоохранителями вместе с сообщниками, дежурившими у подъезда. Полицейские освободили женщину и вызвали скорую помощь.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 187 УК Украины – «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения».

