На Закарпатті підприємець ховав 9 чоловіків під деревиною у вантажівці, щоб вивезти їх до Румунії, фото і відео

11:52, 21 серпня 2025
Загальна сума прибутку за цю спробу незаконного переправлення могла перевищити 100 тисяч євро.
У Виноградові на Закарпатті правоохоронці затримали 30-річного жителя села Заріччя Хустського району, причетного до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Як з’ясували поліцейські, затриманий є місцевим підприємцем, який займається вантажними перевезеннями до країн ЄС.

Використовуючи свою діяльність як прикриття, він облаштував у вантажівці спеціальний сховок, де розміщував клієнтів, а зверху накривав їх деревиною, плануючи перевезти через офіційний пункт пропуску до Румунії.

Під час реалізації оперативної інформації чоловіка затримали «на гарячому» в селі Великі Ком’яти, коли він саме готувався переправити 9 чоловіків у облаштованому сховку.

За даними слідства, кожен із них мав заплатити від 8 до 15 тисяч євро, а загальна сума прибутку за цю спробу могла перевищити 100 тисяч євро.

Дії зловмисника слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Досудове розслідування триває.

