Місія МВФ розпочала перемовини з Україною щодо нової програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм у понеділок 17 листопада розпочала дискусії з представниками української влади щодо запиту України на започаткування нової програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Про це йдеться у заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.

За словами Тофано, якую цитує Інтерфакс-Україна, переговори зосереджені на ключових пріоритетах економічної політики влади. Зокрема, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності.

Окрему увагу місія приділяє структурним реформам — підвищенню ефективності урядування, зміцненню антикорупційної інфраструктури та розвитку умов для стійкого економічного зростання.

Раніше Politico з посиланням на європейських посадовців висловило думку, що підтримка Міжнародного валютного фонду для України може опинитися під загрозою, якщо Бельгія не схвалить участь у новій фінансовій схемі Європейського Союзу — «репараційній позиці» із заморожених росактивів для України на суму 140 мільярдів євро.

