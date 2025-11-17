  1. В Україні

Місія МВФ розпочала перемовини з Україною щодо нової програми EFF

09:13, 17 листопада 2025
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала переговори з Україною щодо запуску нової програми розширеного фінансування EFF.
Місія МВФ розпочала перемовини з Україною щодо нової програми EFF
Фото: Anadolu via Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм у понеділок 17 листопада розпочала дискусії з представниками української влади щодо запиту України на започаткування нової програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Про це йдеться у заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.

За словами Тофано, якую цитує Інтерфакс-Україна, переговори зосереджені на ключових пріоритетах економічної політики влади. Зокрема, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності.

Окрему увагу місія приділяє структурним реформам — підвищенню ефективності урядування, зміцненню антикорупційної інфраструктури та розвитку умов для стійкого економічного зростання.

Раніше Politico з посиланням на європейських посадовців висловило думку, що підтримка Міжнародного валютного фонду для України може опинитися під загрозою, якщо Бельгія не схвалить участь у новій фінансовій схемі Європейського Союзу — «репараційній позиці» із заморожених росактивів для України на суму 140 мільярдів євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна МВФ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

В Умані майор у ТЦК хотів продавати аспіранту духовної академії його законну відстрочку за $3000: суд виніс вирок

Аспіранту духовної академії хотіли продати його ж право.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

50 тисяч при народженні дитини: Президент запускає нові правила підтримки батьків — які перспективи

Президент підписав Закон №4681-IX, що запроваджує 50 тис. грн при народженні, щомісячну підтримку до року та нові сервіси для батьків.

Мораторій як засіб правового захисту: підтримка чи правова пастка для ракетно-космічної промисловості

«Мораторій-2027»: Комітет з правової політики рекомендував Раді продовжити мораторій на перевірки стратегічних підприємств космічної галузі з метою забезпечення їх безперервної діяльності під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]