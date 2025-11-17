  1. В Украине

Миссия МВФ начала переговоры с Украиной по новой программе EFF

09:13, 17 ноября 2025
Миссия Международного валютного фонда начала переговоры с Украиной о запуске новой программы расширенного финансирования EFF.
Фото: Anadolu via Getty Image
Миссия Международного валютного фонда во главе с Гэвином Грэем в понедельник, 17 ноября, начала дискуссии с представителями украинской власти относительно запроса Украины на запуск новой программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Об этом говорится в заявлении постоянной представительницы МВФ в Украине Пришили Тофано.

По словам Тофано, которую цитирует Интерфакс-Украина, переговоры сосредоточені на ключевых приоритетах экономической политики власти. В частности, с акцентом как на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике с целью обеспечения стабильности в условиях непрерывной чрезвычайно высокой неопределенности.

Отдельное внимание миссия уделяет структурным реформам — повышению эффективности управления, укреплению антикоррупционной инфраструктуры и созданию условий для устойчивого экономического роста.

Ранее Politico со ссылкой на европейских должностных лиц высказало мнение, что поддержка Международного валютного фонда для Украины может оказаться под угрозой, если Бельгия не одобрит участие в новой финансовой схеме Европейского Союза — «репарационном кредите» из замороженных российских активов для Украины на сумму 140 миллиардов евро.

