Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, — Владимир Зеленский

13:52, 28 декабря 2025
Глава государства подчеркнул, что многое может решиться до Нового года.
Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, — Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас одни из самых активных дипломатических дней года.

«Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения — зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию, чтобы россияне чувствовали последствия своей же агрессии», — сказал он.

Глава государства напомнил, что только за эту неделю враг выпустил более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов.

«Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, — прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры.

Буквально 24/7 работают наши ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины, чтобы защитить жизнь и восстановить энергоснабжение», — заявил он.

Президент добавил, что важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украине и чтобы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность.

«Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами. Спасибо всем, кто помогает», — заявил Зеленский.

