Верховный Суд подтвердил, что работодатель не обязан выплачивать премию к профессиональному празднику

ВС признал такую премию поощрительной выплатой, имеющей разовый характер и которая может быть перенесена работодателем.

Обязан ли работодатель выплачивать премию к профессиональному празднику и может ли он перенести такую выплату на более поздний срок? Верховный Суд дал четкий ответ в трудовом споре между работницей и ДП «Укравтогаз».

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что премия к отраслевому празднику имеет поощрительный, разовый характер и не является обязательной составляющей заработной платы, а потому может быть отложена работодателем.

Обстоятельства дела №369/1664/23

Истец — юрисконсульт ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз Украины» — была уволена 2 января 2023 года на основании пункта 1 статьи 40 КЗоТ Украины в связи с изменениями в организации производства и труда и сокращением численности штата.

Работница обжаловала увольнение, требуя:

восстановления на работе;

взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула (как после увольнения, так и за период приостановления действия трудового договора в 2022 году);

выплаты премии по случаю Дня работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;

компенсации морального вреда.

Суды первой и апелляционной инстанций полностью отказали в удовлетворении иска, признав увольнение законным, а требования о премии — необоснованными.

Позиция истца

В кассационной жалобе работница, в частности, указывала, что:

работодатель не выполнил обязанность предлагать все имеющиеся вакансии в течение всего периода от предупреждения об увольнении до фактического расторжения трудового договора;

приказ о приостановлении действия трудового договора в 2022 году был незаконным, а потому ей подлежит выплата среднего заработка за этот период;

премия к отраслевому празднику является составляющей системы оплаты труда в соответствии с Отраслевым соглашением и не может быть отложена по воле работодателя.

Оценка Верховного Суда относительно увольнения и среднего заработка

Верховный Суд обратил внимание, что:

обязанность работодателя по трудоустройству работника при сокращении действует с момента предупреждения и до дня увольнения;

суды не выяснили, предлагались ли истцу все вакансии, которые появлялись в этот период и существовали на день увольнения;

преимущественное право на оставление на работе по статье 42 КЗоТ Украины в данной ситуации не могло быть реализовано, поскольку должность истца была единственной и полностью сокращенной.

Кроме того, Верховный Суд указал, что суды преждевременно отказали в требованиях о выплате среднего заработка за период приостановления действия трудового договора, поскольку иск фактически содержал требование о признании такого приостановления незаконным.

В этой части решения судов первой и апелляционной инстанций были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ключевой вывод относительно премии к профессиональному празднику

Принципиальной для практики стала правовая позиция Верховного Суда относительно премии по случаю профессионального праздника.

КГС ВС подчеркнул, что:

премия ко Дню работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности относится к поощрительным выплатам;

такая выплата имеет разовый характер, применяется как мера поощрения и не является императивно предусмотренной законодательством;

соответственно, она не является гарантированной выплатой для работника и может быть отложена работодателем в пределах его административных полномочий, в частности путем издания соответствующего приказа.

Поэтому отказ во взыскании премии был признан законным, а судебные решения в этой части оставлены без изменений.

Итог решения

Верховный Суд:

частично удовлетворил кассационную жалобу;

отменил решения предыдущих инстанций в части увольнения и выплаты среднего заработка и направил дело на новое рассмотрение;

подтвердил, что премия к профессиональному празднику имеет поощрительный, а не гарантированный характер и может быть отложена работодателем.

