Верховный Суд подтвердил, что работодатель не обязан выплачивать премию к профессиональному празднику
Обязан ли работодатель выплачивать премию к профессиональному празднику и может ли он перенести такую выплату на более поздний срок? Верховный Суд дал четкий ответ в трудовом споре между работницей и ДП «Укравтогаз».
Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что премия к отраслевому празднику имеет поощрительный, разовый характер и не является обязательной составляющей заработной платы, а потому может быть отложена работодателем.
Обстоятельства дела №369/1664/23
Истец — юрисконсульт ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз Украины» — была уволена 2 января 2023 года на основании пункта 1 статьи 40 КЗоТ Украины в связи с изменениями в организации производства и труда и сокращением численности штата.
Работница обжаловала увольнение, требуя:
- восстановления на работе;
- взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула (как после увольнения, так и за период приостановления действия трудового договора в 2022 году);
- выплаты премии по случаю Дня работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;
- компенсации морального вреда.
Суды первой и апелляционной инстанций полностью отказали в удовлетворении иска, признав увольнение законным, а требования о премии — необоснованными.
Позиция истца
В кассационной жалобе работница, в частности, указывала, что:
- работодатель не выполнил обязанность предлагать все имеющиеся вакансии в течение всего периода от предупреждения об увольнении до фактического расторжения трудового договора;
- приказ о приостановлении действия трудового договора в 2022 году был незаконным, а потому ей подлежит выплата среднего заработка за этот период;
- премия к отраслевому празднику является составляющей системы оплаты труда в соответствии с Отраслевым соглашением и не может быть отложена по воле работодателя.
Оценка Верховного Суда относительно увольнения и среднего заработка
Верховный Суд обратил внимание, что:
- обязанность работодателя по трудоустройству работника при сокращении действует с момента предупреждения и до дня увольнения;
- суды не выяснили, предлагались ли истцу все вакансии, которые появлялись в этот период и существовали на день увольнения;
- преимущественное право на оставление на работе по статье 42 КЗоТ Украины в данной ситуации не могло быть реализовано, поскольку должность истца была единственной и полностью сокращенной.
Кроме того, Верховный Суд указал, что суды преждевременно отказали в требованиях о выплате среднего заработка за период приостановления действия трудового договора, поскольку иск фактически содержал требование о признании такого приостановления незаконным.
В этой части решения судов первой и апелляционной инстанций были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Ключевой вывод относительно премии к профессиональному празднику
Принципиальной для практики стала правовая позиция Верховного Суда относительно премии по случаю профессионального праздника.
КГС ВС подчеркнул, что:
- премия ко Дню работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности относится к поощрительным выплатам;
- такая выплата имеет разовый характер, применяется как мера поощрения и не является императивно предусмотренной законодательством;
- соответственно, она не является гарантированной выплатой для работника и может быть отложена работодателем в пределах его административных полномочий, в частности путем издания соответствующего приказа.
Поэтому отказ во взыскании премии был признан законным, а судебные решения в этой части оставлены без изменений.
Итог решения
Верховный Суд:
- частично удовлетворил кассационную жалобу;
- отменил решения предыдущих инстанций в части увольнения и выплаты среднего заработка и направил дело на новое рассмотрение;
- подтвердил, что премия к профессиональному празднику имеет поощрительный, а не гарантированный характер и может быть отложена работодателем.
