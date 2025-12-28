  1. В Украине

Подарил — не значит потерял навсегда: когда можно расторгнуть договор дарения

13:16, 28 декабря 2025
Подарил — не значит потерял навсегда: когда можно расторгнуть договор дарения
Украинское законодательство предусматривает возможность расторжения договора дарения, но только в четко определенных случаях. Об этом напоминает Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Даритель имеет право обратиться в суд по месту нахождения подаренного имущества или по месту жительства ответчика, если:

  • одаряемый умышленно совершил уголовное правонарушение против жизни, здоровья или собственности дарителя, его родителей, жены (мужа) или детей;
  • одаряемый создает угрозу безвозвратной утраты дара, который имеет для дарителя значительную нематериальную ценность;
  • вследствие небрежного отношения одаряемого к вещи, имеющей культурную ценность, она может быть уничтожена или существенно повреждена.

Важно: даритель может требовать расторжения договора только при условии, что на момент предъявления требования подарок сохранился.

В случае расторжения договора одаряемый обязан вернуть подаренное имущество.

Отдельно закон предусматривает, что если одаряемый умышленно убил дарителя, право требовать расторжения договора переходит к наследникам умершего.

договор

