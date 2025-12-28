Обещал «решить вопрос» с ТЦК — в Тернополе мужчину подозревают в вымогательстве $5,5 тысяч

Фигурант угрожал военнообязанному задержанием и требовал деньги за снятие с учета в системе «Обериг».

В Тернополе мужчину подозревают во влиянии на должностных лиц ТЦК и СП. По данным следствия, он требовал 5,5 тыс долларов за снятие с учета в системе «Обериг». Об этом сообщает областная прокуратура.

Жителю Тернополя сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, мужчина рассказывал знакомым, что предоставляет услуги и осуществляет определенное сопровождение в сфере мобилизационных процедур.

К нему обратился военнообязанный за консультацией о снятии с учета в системе «Обериг».

Житель Тернополя пообещал помощь — повлиять на должностных лиц ТЦК и СП. Свои услуги оценил в 5500 долларов.

После того как «клиент» попытался отказаться от услуг, подозреваемый угрожал ему задержанием и доставлением в ближайший ТЦК, поскольку уже имел анкетные данные военнообязанного.

Правоохранители задержали жителя Тернополя во время получения им неправомерной выгоды.

