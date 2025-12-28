  1. В Украине

Заработную плату педагогам повысят на 30% — в МОН сообщили, сколько будет выделено средств

14:10, 28 декабря 2025
Повышение должностных окладов будет установлено не только педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, но и педагогам в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.
Фото: kadrovik.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство утвердило постановление, предусматривающее повышение должностных окладов на 30% для всех педагогических и научно-педагогических работников учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности независимо от подчинения с 1 января 2026 года.

В Министерстве образования и науки сообщили, что в Государственном бюджете на 2026 год для повышения заработных плат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования и научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования, финансируемых из государственного бюджета, предусмотрены средства в размере 64,6 миллиарда гривен.

В то же время такое повышение должностных окладов будет установлено не только педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, но и педагогам в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования, которые в основном финансируются из местных бюджетов.

«Благодаря увеличению объема образовательной субвенции и других государственных бюджетных программ громады получат дополнительные средства, часть которых будет поступать в форме налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и оставаться в местных бюджетах, частично покрывая расходы на повышение должностных окладов педагогическим работникам учреждений образования, финансируемых из местных бюджетов», — заявили в МОН.

Кроме того, в 2026 году педагоги учреждений общего среднего образования продолжат получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. На доплаты на период с января по август 2026 года из государственного бюджета выделено 10,37 миллиарда гривен. Доплаты получат более 409 тысяч педагогов, из них более 25,5 тысячи работают на прифронтовых территориях. Размер доплаты:

2000 грн (2600 грн до уплаты налогов) — для всех педагогических работников;

4000 грн (5200 грн до уплаты налогов) — для педагогов, которые очно работают на прифронтовых территориях.

Для работников, имеющих нагрузку сверх ставки, размер доплаты увеличивается пропорционально.

В МОН напомнили, что ранее правительство анонсировало поэтапное повышение заработных плат:

с 1 января 2026 года — на 30%;

с 1 сентября 2026 года — еще на 20%.

зарплата МОН Украины

Лента новостей

