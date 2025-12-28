  1. В Украине

На Закарпатье будут судить мужчину, который за 21 тысячу долларов организовал переправку уклонистов в Румынию

16:16, 28 декабря 2025
Фигуранта задержали во время попытки переправить четырех мужчин вне пунктов пропуска
На Закарпатье будут судить мужчину, который за 21 тысячу долларов организовал переправку уклонистов в Румынию
На Закарпатье будут судить переправщика военнообязанных, которыи за 21 тысячу долларов обещал устроить им «зеленый коридор» в Румынию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, в Хустском районе прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя пгт Вышково, которого задержали в октябре 2025 года при попытке незаконно переправить четырех мужчин в Румынию.

Ранее уже трижды судимыи за кражи и грабеж мужчина на этот раз попытался заработать на переправке уклонистов.

По материалам следствия, он встретил 4 «клиентов» и организовал их доставку автомобилем в лес на окраине пгт Вышково. Уже оттуда он лично должен был провести их к границе с Румынией вне официальных пунктов пропуска, однако всех разоблачили правоохранители еще за несколько километров от линии госграницы. Мужчины все же успели оплатить по 21 тысяче долларов каждый за так и не реализованный побег.

В рамках расследования задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти 1 млн грн.

Обвиняемому инкриминируется организация незаконного переправления лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений и в отношений нескольких лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Обвинительный акт направлен прокурором в Хустский раионный суд для рассмотрения по существу.

взятка Закарпатье военнообязанный пересечение границы

