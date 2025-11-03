Поддержка МВФ для Украины может зависеть от «репарационного кредита» – Politico

В ЕС обеспокоены поддержкой Украины со стороны МВФ.

Поддержка Международного валютного фонда для Украины может оказаться под угрозой, если Бельгия не одобрит участие в новой финансовой схеме Европейского Союза — «репарационном кредите» из замороженных российских активов для Украины на сумму 140 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

В Брюсселе опасаются, что отказ Бельгии поддержать инициативу может привести к блокированию МВФ своей финансовой помощи Киеву.

Как указывает Politico, Украина сталкивается с масштабным дефицитом бюджета и остро нуждается во внешнем финансировании, чтобы удержать экономику и продолжать оборону. МВФ рассматривает возможность предоставления Киеву 8 миллиардов долларов в течение трех лет, однако для этого Фонд должен получить гарантии финансовой состоятельности Украины.

Именно поэтому в ЕС подчеркивают, что утверждение кредита на 140 миллиардов евро, обеспеченного российскими активами (большинство из которых хранятся в Бельгии), является решающим шагом для того, чтобы убедить МВФ в финансовой стабильности Украины.

«Мы сталкиваемся с проблемой сроков», — отметил один из европейских чиновников, указав, что следующая встреча лидеров ЕС запланирована лишь на 18–19 декабря, тогда как МВФ может принять свое решение уже в этом месяце.

В прошлом месяце Бельгия выступила против кредитного плана во время саммита ЕС, сославшись на финансовые и правовые риски. В результате упоминание об этом кредите было удалено из официальных выводов Совета ЕС, отмечает издание.

В настоящее время МВФ официально не комментировал ситуацию.

