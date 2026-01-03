Считается ли увольнение принудительным, если работник находился под стражей: позиция Верховного Суда

Пребывание работника под стражей в день написания заявления об увольнении по собственному желанию не свидетельствует об отсутствии волеизъявления или применении психологического давления.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассматривая дело № 462/4233/24, подтвердил: факт пребывания работника под стражей в день написания заявления об увольнении по собственному желанию не означает автоматически ни отсутствия волеизъявления, ни наличия психологического давления. Для признания увольнения незаконным необходимы надлежащие и допустимые доказательства принуждения. Если таких доказательств нет, а работник после освобождения из-под стражи не отозвал заявление, оснований для восстановления на работе нет.

Обстоятельства дела

Истица работала заведующей хирургическим отделением одной из больниц системы Государственной уголовно-исполнительной службы. В апреле 2024 года она находилась под стражей на основании определения следственного судьи.

22 апреля 2024 года, еще во время пребывания в следственном изоляторе, работница собственноручно написала заявление об увольнении по собственному желанию с указанием конкретной даты прекращения трудовых отношений — 23 апреля 2024 года. В тот же день работодатель издал приказ об увольнении по статье 38 КЗоТ Украины.

После внесения залога в тот же день истицу освободили из-под стражи. О своем увольнении с работы она была официально уведомлена письмом, которое получила 26 апреля 2024 года. Однако заявление об отзыве поданного заявления об увольнении она работодателю не направляла.

Впоследствии работница обратилась в суд. Она утверждала, что написала заявление об увольнении под психологическим давлением со стороны неизвестного лица в военной форме, а следовательно — без свободного волеизъявления. Также она настаивала, что работодатель не имел права увольнять ее ранее двухнедельного срока, поскольку в заявлении не были указаны «уважительные причины» для срочного увольнения.

Исковые требования включали отмену приказа об увольнении, восстановление на работе и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Районный суд, с которым согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска. Суды исходили из того, что:

заявление об увольнении было написано и подписано лично истицей;

никаких надлежащих и допустимых доказательств психологического давления или принуждения она не предоставила;

после освобождения из-под стражи работница имела реальную возможность отозвать заявление, однако этого не сделала;

само по себе пребывание под стражей не является доказательством отсутствия волеизъявления.

Суды также подчеркнули: трудовое законодательство не обязывает работодателя проверять причины, по которым работник просит уволить его по собственному желанию, если стороны согласовали конкретную дату увольнения.

Позиция Верховного Суда

Рассмотрев кассационную жалобу, Верховный Суд оставил ее без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Суд напомнил ключевые подходы к применению статьи 38 КЗоТ Украины:

1. Право работника на увольнение является безусловным.

Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, по собственной инициативе.

2. Двухнедельный срок — не абсолютное препятствие.

Стороны трудового договора могут договориться об увольнении в любой день в пределах двухнедельного срока, даже при отсутствии «уважительных причин». В таком случае датой увольнения может быть и день написания заявления.

3. Принуждение должно быть доказано.

В спорах об увольнении по собственному желанию суды обязаны проверять доводы работника о принуждении. Однако доказывание не может основываться на предположениях. Сами по себе утверждения о психологическом давлении, не подтвержденные обращениями к администрации СИЗО, правоохранительным органам или иными доказательствами, не являются достаточными.

4. Пребывание под стражей — не автоматическое доказательство принуждения.

Факт содержания работника под стражей в день написания заявления об увольнении сам по себе не свидетельствует об отсутствии волеизъявления или применении психологического давления.

5. Важное значение имеет последующее поведение работника.

Если после устранения обстоятельств, на которые ссылается работник (в данном деле — освобождение из-под стражи), он не отзывает заявление об увольнении, это свидетельствует в пользу добровольности его решения.

Аргументы о том, что работодатель был обязан устанавливать причины невозможности продолжения работы, Верховный Суд признал ошибочными: таких требований статья 38 КЗоТ Украины не содержит.

