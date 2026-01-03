В Хмельницкой области двое 18-летних парней организовали схему переправки военнообязанных за 7 тысяч долларов

Подозреваемые за деньги предоставляли маршруты и инструкции для незаконного пересечения границы с Молдовой.

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных через границу. К ней причастны двое 18-летних парней. Им сообщено о подозрении. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что организаторы за денежное вознаграждение в размере 7 тысяч долларов предоставляли «клиентам» советы и указания относительно маршрута передвижения к государственной границе и способа ее незаконного пересечения вне пунктов пропуска.

В декабре 2025 года подозреваемые прибыли в город Каменец-Подольский, где встретились с мужчиной, которого планировали незаконно переправить через государственную границу. Они сообщили маршрут движения в Черновицкую область, а также конкретное место и способ незаконного пересечения государственной границы Украины с Молдовой.

После получения средств подозреваемые были задержаны правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Судом обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

