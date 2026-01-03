  1. В Україні

На Хмельниччині двоє 18-річних хлопців організували схему переправлення військовозобов’язаних за $7 тисяч

17:31, 3 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підозрювані за гроші надавали маршрути та інструкції для незаконного перетину кордону з Молдовою.
На Хмельниччині двоє 18-річних хлопців організували схему переправлення військовозобов’язаних за $7 тисяч
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. До неї причетні двоє 18-річних хлопців. Їм повідомлено про підозру. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що організатори за грошову винагороду в розмірі 7 тисяч доларів надавали «клієнтам» поради та вказівки щодо маршруту пересування до державного кордону та способу його незаконного перетину поза пунктами пропуску.

В грудні 2025 року підозрювані приїхали до міста Кам’янець-Подільський, де зустрілися з чоловіком, якого планували незаконно переправити через державний кордон. Вони повідомили маршрут руху до Чернівецької області, а також конкретне місце та спосіб незаконного перетину державного кордону України з Молдовою.

Після отримання коштів підозрюваних було затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Судом обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дев’яти років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Хмельницький військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

ВП ВС підтвердила ключову роль доброчесності у процедурі призначення суддів

Велика Палата Верховного Суду підтвердила: обґрунтовані сумніви у доброчесності кандидата є самостійною та достатньою підставою для відмови у призначенні на посаду судді.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]