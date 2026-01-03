На Хмельниччині двоє 18-річних хлопців організували схему переправлення військовозобов’язаних за $7 тисяч

Підозрювані за гроші надавали маршрути та інструкції для незаконного перетину кордону з Молдовою.

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. До неї причетні двоє 18-річних хлопців. Їм повідомлено про підозру. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що організатори за грошову винагороду в розмірі 7 тисяч доларів надавали «клієнтам» поради та вказівки щодо маршруту пересування до державного кордону та способу його незаконного перетину поза пунктами пропуску.

В грудні 2025 року підозрювані приїхали до міста Кам’янець-Подільський, де зустрілися з чоловіком, якого планували незаконно переправити через державний кордон. Вони повідомили маршрут руху до Чернівецької області, а також конкретне місце та спосіб незаконного перетину державного кордону України з Молдовою.

Після отримання коштів підозрюваних було затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Судом обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дев’яти років з конфіскацією майна.

