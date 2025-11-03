Практика судів
Підтримка МВФ для України може залежати від «репараційної позики» – Politico

17:16, 3 листопада 2025
В ЄС непокояться за підтримку України з боку МВФ.
Підтримка МВФ для України може залежати від «репараційної позики» – Politico
Підтримка Міжнародного валютного фонду для України може опинитися під загрозою, якщо Бельгія не схвалить участь у новій фінансовій схемі Європейського Союзу — «репараційній позиці» із заморожених росактивів для України на суму 140 мільярдів євро. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських посадовців.

У Брюсселі побоюються, що відмова Бельгії підтримати ініціативу може призвести до блокування МВФ своєї фінансової допомоги Києву.

Як вказує Politico, Україна стикається з масштабним бюджетним дефіцитом і гостро потребує зовнішнього фінансування, щоб утримати економіку та продовжувати оборону. МВФ розглядає можливість надання Києву 8 мільярдів доларів протягом трьох років, однак для цього Фонд має отримати гарантії фінансової спроможності України.

Саме тому в ЄС наголошують, що затвердження кредиту на 140 мільярдів євро, забезпеченого російськими активами (більшість з яких зберігаються в Бельгії), є вирішальним кроком для того, щоб переконати МВФ у фінансовій стабільності України.

«Ми стикаємося з проблемою термінів», — зазначив один із європейських посадовців, вказавши, що наступна зустріч лідерів ЄС запланована лише на 18–19 грудня, тоді як МВФ може ухвалити своє рішення вже цього місяця.

Минулого місяця Бельгія виступила проти кредитного плану під час саміту ЄС, посилаючись на фінансові та правові ризики. Як наслідок, згадку про цей кредит прибрали з офіційних висновків Ради ЄС, зазначає видання.

Наразі МВФ офіційно не коментував ситуацію.

